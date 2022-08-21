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Розпочався бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа

Альона Боженко
glavcom.ua
Розпочався бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа
Стартував бій між Усиком та Джошуа
фото із відкритих джерел

Битва проходить на арені Jeddah Super Dome

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зустрілися у реванші. 

Битва проходить на арені Jeddah Super Dome в Джидді, Саудівська Аравія, яка може вмістити до 40 тисяч глядачів.

У поєдинку-реваншу на кону стоять всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В Україні бій в прямому ефірі можна буде подивитися безкоштовно, оскільки Усик викупив права на телетрансляцію і передав їх українським мовникам.

Одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа буде українець Віктор Фесечко.  Він працюватиме одним із трьох суддів, які вестимуть рахунок. Разом з українцем бій судитимуть британець Стів Грей та американець Гленн Фельдман. Рефері в рингу призначено пуерториканця Луїса Пабона.

Зазначимо, що 19 у Саудівській Аравії відбулася офіційна процедура зважування перед боєм-реваншем між Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа остаточно погоджено. Бій планували провести 23 липня. Однак ще наприкінці травня стало відомо, що другий поєдинок між боксерами відкладуть на два-три тижні через питання прав на показ.

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