Розпочався бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа

Битва проходить на арені Jeddah Super Dome

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зустрілися у реванші.

Битва проходить на арені Jeddah Super Dome в Джидді, Саудівська Аравія, яка може вмістити до 40 тисяч глядачів.

У поєдинку-реваншу на кону стоять всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В Україні бій в прямому ефірі можна буде подивитися безкоштовно, оскільки Усик викупив права на телетрансляцію і передав їх українським мовникам.

Одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа буде українець Віктор Фесечко. Він працюватиме одним із трьох суддів, які вестимуть рахунок. Разом з українцем бій судитимуть британець Стів Грей та американець Гленн Фельдман. Рефері в рингу призначено пуерториканця Луїса Пабона.

Зазначимо, що 19 у Саудівській Аравії відбулася офіційна процедура зважування перед боєм-реваншем між Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа остаточно погоджено. Бій планували провести 23 липня. Однак ще наприкінці травня стало відомо, що другий поєдинок між боксерами відкладуть на два-три тижні через питання прав на показ.