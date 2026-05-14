Українці, які посіли шості місця на зимовій Олімпіаді, отримають грошові винагороди

Одноразові виплати по 150 тис. гривень отримають дев’ять спортсменів

Українські олімпійці, які посіли шості місця на XXV зимових Олімпійських іграх, та їх тренери отримають грошові винагороди від держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Уряд схвалив постанову, розроблену Мінмолодьспорту, яка передбачає одноразові виплати дев’яти спортсменам по 150 тис. гривень та винагороди їх тренерам – 50% від загальної суми винагород, отриманих усіма спортсменами.

На Олімпіаді-2026 історичного результату досягли наші санкарі Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох та Олена Стецків, які посіли шосте місце у змішаній командній естафеті. Це найкращий результат України в цій дисципліні за всю історію. Також шосте місце у фристайлі (лижна акробатика) виборола дебютна українська команда у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце