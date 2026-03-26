Салах отримав альтернативу переїзду до Саудівської Аравії

Інтерес до бомбардира проявляють у ще одній частині планети

Комісар північноамериканської МЛС Дон Гарбер підтвердив зацікавленість у переїзді нападника англійського «Ліверпуля» Мохамеда Салаха за океан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Функціонер переконаний, що досвідчений вінгер матиме колосальний вплив на чемпіонат. За словами Гарбера, він давно став поціновувачем таланту Салаха. Проте, раніше не міг публічно заявляти про свій інтерес.

«Я дуже хотів би бачити Салаха в нашій лізі. Я не міг казати цього, поки він не оголосив про свій відхід із «Ліверпуля». Але яким би прекрасним гравцем він був би для МЛС. І я вважаю, ми надали би йому відмінну платформу», – заявив комісар ліги.

Американські та канадські клуби спробують нав'язати конкуренцію за легенду «Ліверпуля». Єгиптянин влітку стане вільним агентом, тож вести перемовини з ним можна навіть зараз. Головним претендентом на вінгера залишається Про-Ліга Саудівської Аравії.

Конфлікт Мохамеда Салаха з «Ліверпулем»

Непереконливі результати мерсисайдців у нинішньому сезоні змусили головного тренера Арне Слота до кадрових висновків. Наприкінці листопада-на початку грудня Салах тричі поспіль розпочав поєдинки на лаві запасних. Лише одного разу він вийшов на поле.

На втрату статусу основного єгиптянин відреагував публічно. Він дав інтерв'ю, у якому розкритикував клуб і тренерський штаб. Зокрема, Салах заявив, що його роблять цапом-відбувайлом у кризовий період.

«Ліверпуль» відреагував на критику вольовим рішенням усунути нападника від команди. Утім, пропустив Салах лише матч Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера». Згодом сторони залагодили конфлікт, але 24 березня вінгер анонсував прощання з мерсисайдцями.

Спадщина Мохамеда Салаха в «Ліверпулі»

Єгиптянин перебрався на «Енфілд» у 2017 році. Італійська «Рома» отримала за нападника 42 млн євро.

У першому же сезоні Салах став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії. Згодом таке досягнення встановив ще тричі. На другий рік він виграв із «Ліверпулем» Лігу чемпіонів, а на третій – Прем'єр-лігу.

Загалом у колекції трофеїв Салаха в Англії два титули АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу 2019 року. Двічі він був визнаний футболістом сезону Прем'єр-ліги.

До слова, лідер мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн підписав контракт із американським «Орландо Сіті». Лави флоридців нападник поповнить влітку. За океаном він виступатиме щонайменше два роки.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» отримав новини щодо повернення трансферного рекордсмена. Нападник Александер Ісак може повернутися до заявки на чвертьфінал Ліги чемпіонів. Нещодавно швед відновив індивідуальні заняття на базі «червоних».