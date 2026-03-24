Прощання з «Енфілдом»: Салах піде з «Ліверпуля» після закінчення сезону

Третій найкращий бомбардир в історії «червоних» вирішив достроково розірвати контракт

У вівторок, 24 березня 2026 року, футбольний світ сколихнула заява «Ліверпуля» про те, що форвард Мохамед Салах залишить клуб після завершення поточного сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на клуб.

Важкий кінець співпраці

Попри те, що чинний контракт 33-річного єгиптянина був розрахований до літа 2027 року, футболіст прийняв рішення піти раніше, про що особисто повідомив у зворушливому відеозверненні до вболівальників у своїх соціальних мережах. Салах зазначив, що цей день став початком його прощання з клубом, який став для нього не просто місцем роботи, а частиною життя, пристрастю та історією, яку неможливо пояснити словами. Клуб підкреслив, що Салах хотів зробити цю заяву якомога раніше, аби забезпечити повну прозорість щодо свого майбутнього з поваги та вдячності до фанатів мерсисайдців.

Статистика виступу Салаха за «червоних»

Мохамед Салах приєднався до «Ліверпуля» у 2017 році, перейшовши з італійської «Роми», і за дев'ять років став одним із найвидатніших гравців в історії клубу. За цей час він провів 435 матчів, у яких забив вражаючі 255 голів та віддав 119 результативних передач, що закріпило його на третьому місці в списку найкращих бомбардирів клубу всіх часів. Разом із «червоними» Салах виграв усі можливі трофеї: два титули чемпіона Англії, враховуючи першу за 30 років перемогу в АПЛ у 2020-му, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, два Кубки ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Окрім командних успіхів, єгиптянин чотири рази здобував «Золоту бутсу» АПЛ як найкращий бомбардир сезону.

У поточному сезоні Салах продовжує демонструвати високий рівень гри, маючи в активі 10 забитих м'ячів та 9 асистів у 34 матчах у всіх турнірах. Його останній гол, забитий у ворота «Галатасарая» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лише кілька днів тому, став черговим нагадуванням про незамінність форварда в атаці команди. Хоча майбутній клуб Салаха наразі не розголошується, його відхід знаменує завершення цілої епохи для «Ліверпуля». Вболівальники готуються до емоційних останніх місяців сезону, сподіваючись, що «Єгипетський король» зможе піти, додавши ще один трофей до своєї і без того наповненої колекції.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Салах висловився проти «Ліверпуля» та ризикував погіршити становище в клубі. Розчарування зіркового футболіста, який є третім найкращим бомбардиром в історії клубу та двічі найкращим гравцем сезону Англійської Прем'єр-Ліги, досягло апогею після того, як він провів три поспіль матчі на лаві запасних, останній з яких – проти «Лідс Юнайтед».