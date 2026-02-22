Головна Спорт Новини
«Я повнолітня людина. Чому так вас цікавлю?». Гераскевич потролив пропагандиста Шарія

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Шарій у своїх соцмережах протягом останніх днів присвятив кілька десятків дописів Гераскевичу
фото: Getty Images

Історія з ймовірною педофілією Шарія триває з 2017 року

Скелетоніст Владислав Гераскевич у соцмережі Х потролив проросійського пропагандиста Анатолія Шарія. Про це інформує «Главком».

Відповідь Гераскевича Шарію

Пропагандист Анатолій Шарій у своїх соціальних мережах протягом останніх днів присвятив кілька десятків дописів Владиславу Гераскевичу.

«Я розумію, що у вас була команда «Шарік, фас». Але ж я повнолітня людина, чому я вас так цікавлю?», – відповів Гераскевич Шарію у соцмережі Х.

Кримінальна справа проти Шарія щодо розбещення неповнолітніх: що відомо

Українські правоохоронці поновили кримінальну справу проти проросійського блогера та політика Анатолія Шарія щодо розбещення неповнолітніх. Про це у своєму ефірі у 2022 році розповів правозахисник Марк Фейгін.

Фейгін також показав відповідь на запит від Національної поліції, де йдеться про поновлення справи, а також витяг з ЄРДР.

«Проти Шарія буквально на днях поновили кримінальну справу за статтею 156 ККУ «Розбещення неповнолітніх». Національна поліція України, а саме – Оболонський відділок веде активне розслідування», – зазначив Фейгін. Дані було внесено до ЄРДР 29 червня 2022 року.

Історія з ймовірною педофілією Шарія триває з 2017 року. Так, сестра Шарія та мешканка Нідерландів Олена Манченко звинуватила його у педофілії. Вона в інтерв'ю розповіла, що, коли брат жив у Нідерландах, в квартирі іноді залишалися діти подруг. І одного разу, коли вдома були лише діти і Анатолій, він нібито пропонував одному з них сфотографуватися у білизні.

Нагадаємо, одіозна російська пропагандистка Юлія Латиніна у соцмережі Х поширила фейкову інформацію – нібито в одному з львівських храмів будуть молитися з «шоломом пам'яті» Владислава Гераскевича

«Я повнолітня людина. Чому так вас цікавлю?». Гераскевич потролив пропагандиста Шарія
