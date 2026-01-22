Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У РФ стрімко подорожчали товари першої необхідності – розвідка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У РФ стрімко подорожчали товари першої необхідності – розвідка
Найбільш болісним для росіян стало різке зростання тарифів на послуги
фото: iStock

Проїзд у метро подорожчав на 10,7%, трамваї – на 5,4%, що значно перевищує загальний рівень інфляції

Російська економіка розпочала 2026 рік із помітним прискоренням інфляції. За перші 12 днів січня середньодобовий темп зростання цін різко піднявся до 0,104% проти 0,014% наприкінці 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що найбільш різке подорожчання зафіксоване в сегменті продовольства, насамперед плодоовочевої продукції, де ціни в середньому зросли на 7,9%. Огірки подорожчали більш ніж на 21%, помідори – на 13,6%, що значно перевищує типовий зимовий рівень і говорить про проблеми з пропозицією та логістикою. Паралельно дорожчали соціально чутливі товари – дитяче харчування, свинина й алкоголь на тлі підвищення акцизів.

«Зростання цін охоплює й непродовольчі товари першої необхідності. Подорожчали мийні засоби, товари гігієни та лікарські препарати, зокрема противірусні. Водночас споживча електроніка дешевшає, що підкреслює дисбаланс: інфляція концентрується не в сегменті необов’язкових витрат, а у сфері базового споживання домогосподарств», – наголошує розвідка.

Зокрема, додатковий тиск формує дорожчання пального – на 1,2-1,3%, що транслюється в зростання логістичних витрат і вартості перевезень. Це створює вторинний інфляційний ефект і поступово підвищує ціни в інших секторах економіки, поглиблюючи загальний інфляційний фон.

Найбільш болісним для росіян, за даними розвідки, стало різке зростання тарифів на послуги. Проїзд у метро подорожчав на 10,7%, трамваї – на 5,4%, що значно перевищує загальний рівень інфляції. Одночасно зростають тарифи на житлово-комунальні послуги, посилюючи навантаження на бюджети домогосподарств.

«Сукупно ці тенденції вказують на поглиблення економічних проблем у Росії в 2026 році. Інфляція дедалі більше перетікає у сферу базових витрат – транспорт, ЖКГ, ліки та продукти харчування», – пояснює розвідка.

Як повідомлялося, федеральний бюджет Росії має значний дефіцит протягом останніх чотирьох років. Зокрема, у 2025 році економічна «діра» у бюджеті Росії встановила рекорд, адже витрати перевищили доходи на 5,64 трильйона рублів.

Читайте також:

Теги: росія економіка інфляція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще вісьмох прокремлівських агітаторів
СБУ викрила вісім російських агітаторів: від посадовиці суду до рецидивіста
19 сiчня, 13:57
Залежними від азартних ігор можуть бути  від 5% до 10% росіян у віці до 30 років
Близько 13 млн росіян можуть страждати від важких форм лудоманії – депутат Думи
16 сiчня, 10:32
США з Європи нікуди не підуть
НАТО доживає останні роки? Чого чекати Україні
12 сiчня, 20:21
Росія посилює контроль над інтернетом
Росія посилює контроль над інтернетом
12 сiчня, 05:43
Світ стає гіршим там, де приходить Росія
Росія – імперія, що залишає після себе лише пустелю
11 сiчня, 17:13
Служба безпеки провела спецоперацію, завдяки якій було вражено 41 літак стратегічної авіації ворога
РФ досі не відновила військовий потенціал після операції «Павутина» – джерело
8 сiчня, 15:14
Росія втратила у війні з Україною понад 1,2 млн військових
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році
1 сiчня, 17:38
Обидва президенти погодилися, що майбутнє Донбасу ще не вирішене
Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters
30 грудня, 2025, 01:54
Розсекречено переговори Путіна та Буша про Україну та НАТО
Що говорив Путін та Буш про Україну й НАТО: США розсекретили стенограми переговорів
25 грудня, 2025, 08:28

Економіка

У РФ стрімко подорожчали товари першої необхідності – розвідка
У РФ стрімко подорожчали товари першої необхідності – розвідка
Фондовий ринок США зріс після пом’якшення риторики Трампа щодо Гренландії
Фондовий ринок США зріс після пом’якшення риторики Трампа щодо Гренландії
Європарламент призупинив затвердження торговельної угоди зі США
Європарламент призупинив затвердження торговельної угоди зі США
«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели
«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели
Президент США пояснив, навіщо запроваджує мита проти інших країн
Президент США пояснив, навіщо запроваджує мита проти інших країн
Уряд Франції ухвалив бюджет без голосування в парламенті
Уряд Франції ухвалив бюджет без голосування в парламенті

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua