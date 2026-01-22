У РФ стрімко подорожчали товари першої необхідності – розвідка

Найбільш болісним для росіян стало різке зростання тарифів на послуги

Проїзд у метро подорожчав на 10,7%, трамваї – на 5,4%, що значно перевищує загальний рівень інфляції

Російська економіка розпочала 2026 рік із помітним прискоренням інфляції. За перші 12 днів січня середньодобовий темп зростання цін різко піднявся до 0,104% проти 0,014% наприкінці 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що найбільш різке подорожчання зафіксоване в сегменті продовольства, насамперед плодоовочевої продукції, де ціни в середньому зросли на 7,9%. Огірки подорожчали більш ніж на 21%, помідори – на 13,6%, що значно перевищує типовий зимовий рівень і говорить про проблеми з пропозицією та логістикою. Паралельно дорожчали соціально чутливі товари – дитяче харчування, свинина й алкоголь на тлі підвищення акцизів.

«Зростання цін охоплює й непродовольчі товари першої необхідності. Подорожчали мийні засоби, товари гігієни та лікарські препарати, зокрема противірусні. Водночас споживча електроніка дешевшає, що підкреслює дисбаланс: інфляція концентрується не в сегменті необов’язкових витрат, а у сфері базового споживання домогосподарств», – наголошує розвідка.

Зокрема, додатковий тиск формує дорожчання пального – на 1,2-1,3%, що транслюється в зростання логістичних витрат і вартості перевезень. Це створює вторинний інфляційний ефект і поступово підвищує ціни в інших секторах економіки, поглиблюючи загальний інфляційний фон.

Найбільш болісним для росіян, за даними розвідки, стало різке зростання тарифів на послуги. Проїзд у метро подорожчав на 10,7%, трамваї – на 5,4%, що значно перевищує загальний рівень інфляції. Одночасно зростають тарифи на житлово-комунальні послуги, посилюючи навантаження на бюджети домогосподарств.

«Сукупно ці тенденції вказують на поглиблення економічних проблем у Росії в 2026 році. Інфляція дедалі більше перетікає у сферу базових витрат – транспорт, ЖКГ, ліки та продукти харчування», – пояснює розвідка.

Як повідомлялося, федеральний бюджет Росії має значний дефіцит протягом останніх чотирьох років. Зокрема, у 2025 році економічна «діра» у бюджеті Росії встановила рекорд, адже витрати перевищили доходи на 5,64 трильйона рублів.