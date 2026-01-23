Головна Світ Політика
Естонія закликала посилити енергетичну підтримку України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна: Росія хоче залишити Україну в холоді й темряві
фото: @Tsahkna

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що удари Росії по енергетиці є цілеспрямованою стратегією залишити Україну в холоді

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав міжнародних партнерів посилити енергетичну підтримку України та тиск на Росію на тлі масованих атак РФ по українській інфраструктурі в розпал зими. Про це повідомляє «Главком».

За словами міністра, Естонія була серед країн-учасниць зустрічі, що відбулася 23 січня і була присвячена нагальним енергетичним потребам України.

Тсахкна наголосив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі свідчать про свідому стратегію Кремля. «Удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі свідчать про цілеспрямовану стратегію – залишити Україну в темряві й холоді у розпал зими. Не можна допустити, щоб це продовжувалося», – заявив він.

Глава МЗС Естонії підкреслив важливість подальшої допомоги Україні з боку партнерів. «Дуже важливо посилити підтримку України. Кожен генератор, кожен відремонтований трубопровід, кожен євро – це потужний сигнал, що Україну не вийде зламати», – додав Тсахкна.

Водночас міністр закликав паралельно посилювати санкційний і економічний тиск на Росію. «Терміново потрібні сильніші заходи, що битимуть по її енергетичному експорту та компаніях, які сприяють її агресії», – наголосив він.

За останні дні низка країн оголосили про додаткову енергетичну допомогу Україні через погіршення ситуації після чергових російських атак.

Раніше країни «Групи семи» та інші партнери провели з Україною координаційну зустріч у форматі G7+ щодо термінових потреб для стабілізації енергосистеми. Про це повідомляла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. У зустрічі взяли участь також міністр енергетики Денис Шмигаль, глава МЗС Андрій Сибіга та віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що «дешевше» заважати Росії виробляти ракети, ніж відновлювати українську енергосистему після їхніх ударів.
 
 
 

