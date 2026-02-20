Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 19 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 19 лютого
Маріанн Фаттон вписала себе в історію лижного альпінізму
фото: Reuters

У трьох дисциплінах уперше за історію Ігор були розіграні нагороди

У четвер, 19 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

У тринадцятий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно шість комплектів нагород у п'яти різних видах спорту. Спортсмени змагалися за перші медалі у лижному альпінізмі та хокеї, а також боролися за нагороди у ковзанярському спорті, лижному двоборстві та фігурному катанні. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна поки що має у своєму активі нуль нагород, але за наступні три дні це може цілком змінитися. 

Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Усі медалісти 19 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Лижний альпінізм Спринт, жінки Маріанн Фаттон (Швейцарія) Емілі Гарроп (Франція) Ана Алонсо Родрігес (Іспанія)
Двоборство Командний спринт Андреас Скоглунд, Єнс Луурас Офтебру (Норвегія) Ілька Герола, Ееро Гірвонен (Фінляндія) Штефан Реттенегер, Йоганнес Лампартер (Австрія)
Лижний альпінізм Спринт, чоловіки Оріон Кардона Коль (Іспанія) Нікіта Філіппов (АІН) Тібо Ансельме (Франція)
Ковзани 1500 м, чоловіки Чжоньян Нінь (Китай) Джордан Штольц (США) К'єльд Нойс (Нідерланди)
Фігурне катання Одиночне катання, жінки Аліса Лью (США) Каорі Сакамото (Японія) Амі Накаї (Японія)
Хокей Жінки США Канада Швейцарія

Підсумки медальних дисциплін

У лижному альпінізмі були розіграні перші в історії комплекти нагород. Дебютували спортсмени на такому рівні на спринтерській дистанції, яка складала менше трьох хвилин. Відрізняло її від лижних гонок те, що дистанція вимагала перезмінку: для того, щоб подолати сходи, а також заключний спуск, який нагадував трасу для сноубордкросу. У чоловіків золото здобув іспанець Оріон Кардона Коль, який приніс своїй країні першу за 54 роки медаль найвищої проби з Білих Олімпіад. У жінок першою в історії лижного альпінізму олімпійською чемпіонкою стала Маріанн Фаттон. 

У лижному двоборстві командний спринт замінив класичну команду з чотирьох людей. Це додавало інтриги у змагання, адже через те, що спортсменів лише двоє, після стрибкової частини запаси не були настільки гігантськими. Окремим фактором є те, що кожне коло двоборці передавали естафету один одному. Це суттєво допомогло команді Фінляндії, яку постійно підтягував до лідерів, норвежців, Ілька Герола. Хоча Ееро Гірвонен у підсумку не зумів поборотися з абсолютним тріумфатором Мілану-Кортіни-д'Ампеццо Єнсом Луурасом Офтебру, фінн зумів втриматися на другій позиції. Третім тандемом на п'єдесталі стала команда Австрії, яку суттєво вивіз на собі Йоганнес Лампартер. 

У ковзанярському спорті непереможна серія Джордана Штольца підійшла до завершення. 21-річний спортсмен, який є майбутнім світового ковзанярського спорту та американського зимового спорту, поступився китайцю Чжоньяну Ніню менш, ніж однією секундою на дистанції 1500 метрів. Третім став нідерландець К'єльд Нойс, який на двох останніх Олімпіадах вигравав золото на цій дистанції. Усі вони перевершили час попереднього олімпійського рекорду, який в підсумку відійшов китайцю. 

У фігурному катанні жінки видали дуже напружену довільну програму. Після короткої програми 13 фігуристок теоретично могли претендувати на медалі, тому все залежало від наступного виступу. І одній з фігуристок вдалося зробити суттєвий прорив: Ембер Ґленн після невдалої короткої програми, де стала лише 13-ю, увійшла до п'ятірки найсильніших за сумою. Золото ж здобула її співвітчизниця Аліса Лью, яка видала блискучу довільну програму та перетнула позначку у 150 балів за цей сегмент змагань. Це золото стало для США першим у 21 столітті в жіночому одиночному катанні. Друге місце посіла Каорі Сакамото, яка завершить кар'єру цього сезону, а третьою стала 17-річна Амі Накаї, для якої виступи на дорослому рівні лише починаються. 

У хокеї однією з головних невдач жіночого турніру став виступ команди Фінляндії після того, як значна частина спортсменок захворіли на норовірус. У чвертьфіналі вони сенсаційно поступилися команді Швейцарії, яка в підсумку і стала бронзовим призером Олімпіади. Країна виборола для себе першу за 12 років такого рівня. Фінал змагань вийшов прогнозованим, адже в ньому зійшлися США та Канада. Ці країни постійно грають між собою у фіналах і переможці протистоянь змінюються. Так сталося і цього разу, адже США зуміли забрати у Канади титул олімпійських чемпіонок, здолавши північноамериканських сусідок з рахунком 2:1 в овертаймі. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після тринадцятого дня США обійшли Італію в медальному заліку завдяки двом золотим медалям. Італійцям потрібно сподіватися на перемоги в біатлоні, щоб поборотися з американцями за другу позицію. Норвегія ж продовжує лідирувати, маючи в активі вже 16 золотих нагород. 

Нагадаємо, що в чотирнадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород

