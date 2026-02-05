У хокеїсток зі Швеції під час гри Олімпіади зламався туалет – німкені не пустили їх до свого
Після першого періоду гри проти німкень шведки виявили, що їхній туалет затопило водою
У роздягальні жіночої збірної Швеції з хокею під час першого матчу Олімпіади зламався туалет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Expressen.
Інцидент під час гри Швеція – Німеччина
Зазначається, що після першого періоду шведки виявили, що їхній туалет затопило водою через поломку.
Декілька шведських гравчинь звернулися до суперниць з Німеччини з проханням скористатися їхнім туалетом, але отримали категоричну відмову.
У підсумку, шведкам довелося йти на інший бік арени, де знаходилася їхня тренувальна роздягальня.
«Думаю, ми пустили б їх у туалет, якби ситуація була зворотною», – заявила капітан збірної Швеції Ганна К'єльбін.
Підсумок гри Швеція – Німеччина
Проблему з туалетом було вирішено до початку третього періоду.
Матч завершився розгромною перемогою шведок – 4:1.
Нагадаємо, що на Зимовій Олімпіаді сталася надзвичайна ситуація. Змагання з керлінгу на Олімпійських іграх було перервано через проблеми зі струмом на арені в Кортіна-д'Ампеццо.
Після 5-хвилинної паузи проблеми зі струмом зникли і змагання були відновлені.
Коментарі — 0