У хокеїсток зі Швеції під час гри Олімпіади зламався туалет – німкені не пустили їх до свого

Після першого періоду гри проти німкень шведки виявили, що їхній туалет затопило водою

У роздягальні жіночої збірної Швеції з хокею під час першого матчу Олімпіади зламався туалет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Expressen.

Інцидент під час гри Швеція – Німеччина

Зазначається, що після першого періоду шведки виявили, що їхній туалет затопило водою через поломку.

Декілька шведських гравчинь звернулися до суперниць з Німеччини з проханням скористатися їхнім туалетом, але отримали категоричну відмову.

У підсумку, шведкам довелося йти на інший бік арени, де знаходилася їхня тренувальна роздягальня.

«Думаю, ми пустили б їх у туалет, якби ситуація була зворотною», – заявила капітан збірної Швеції Ганна К'єльбін.

Підсумок гри Швеція – Німеччина

Проблему з туалетом було вирішено до початку третього періоду.

Матч завершився розгромною перемогою шведок – 4:1.

Нагадаємо, що на Зимовій Олімпіаді сталася надзвичайна ситуація. Змагання з керлінгу на Олімпійських іграх було перервано через проблеми зі струмом на арені в Кортіна-д'Ампеццо.

Після 5-хвилинної паузи проблеми зі струмом зникли і змагання були відновлені.