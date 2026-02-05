Депутат Думи назвав «зрадою» перегляд хокею на Олімпіаді-2026
Триразовий володар Кубка Стенлі і дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В'ячеслав Фетісов, який нині є депутатом Держдуми РФ заявив, що не дивитиметься Олімпіаду-2026 через недопуск збірної Росії. Про це повідомляє «Главком».
Що сказав Фетісов
«Який інтерес може мати хокейний турнір, коли нас звідти вигнали? Я не маю і не може мати ніякого інтересу до того, звідки нас виганяють! Я вважаю зрадою дивитися хокей там, де нас немає з надуманих причин. Уся ця історія жодного інтересу не становить», – заявив Фетісов.
Олімпіада-2026 стане першою за 12 років, у яких візьмуть участь хокеїсти НХЛ.
Відсторонення російських хокеїстів від Олімпіади
Міжнародна федерація хокею (IIHF) у березні 2022 року згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету відсторонила росіян від міжнародних турнірів. Така сама рекомендація збереглася і на час Олімпійських ігор.
Збірна Франції замінила росіян у чоловічому олімпійському турнірі. Востаннє французи грали на Олімпіаді 2002 року.
Чоловічий хокейний турнір на Олімпіаді пройде з 11 по 22 лютого у Мілані.
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
