Депутат Думи назвав «зрадою» перегляд хокею на Олімпіаді-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Фетісов: Який інтерес може мати хокейний турнір, коли нас звідти вигнали?

Чоловічий хокейний турнір на Олімпіаді пройде з 11 по 22 лютого у Мілані

Триразовий володар Кубка Стенлі і дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В'ячеслав Фетісов, який нині є депутатом Держдуми РФ заявив, що не дивитиметься Олімпіаду-2026 через недопуск збірної Росії. Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Фетісов

«Який інтерес може мати хокейний турнір, коли нас звідти вигнали? Я не маю і не може мати ніякого інтересу до того, звідки нас виганяють! Я вважаю зрадою дивитися хокей там, де нас немає з надуманих причин. Уся ця історія жодного інтересу не становить», – заявив Фетісов.

Олімпіада-2026 стане першою за 12 років, у яких візьмуть участь хокеїсти НХЛ.

Читайте також:

Відсторонення російських хокеїстів від Олімпіади

Міжнародна федерація хокею (IIHF) у березні 2022 року згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету відсторонила росіян від міжнародних турнірів. Така сама рекомендація збереглася і на час Олімпійських ігор.

Збірна Франції замінила росіян у чоловічому олімпійському турнірі. Востаннє французи грали на Олімпіаді 2002 року.

Чоловічий хокейний турнір на Олімпіаді пройде з 11 по 22 лютого у Мілані.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
