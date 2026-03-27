Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна – Албанія: УАФ оприлюднила графік медіазаходів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Початок зустрічі Україна – Албанія о 20:45 за місцевим часом (21:45 за київським)

Поєдинок між збірними України та Албанії відбудеться у Валенсії

31 березня 2026 року в іспанській Валенсії на стадіоні «Сьютат де Валенсія» відбудеться товариський поєдинок між збірними України та Албанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Початок зустрічі – о 20:45 за місцевим часом (21:45 за київським).

Напередодні гри, 30 березня, заплановано наступні медіазаходи (тут і далі вказано місцевий час):

  • 17:00 – пресконференція головного тренера збірної Албанії Сільвіньйо та одного з гравців його команди (конференц-зал стадіону «Сьютат де Валенсія»);
  • 18:00 – тренування збірної Албанії на полі майбутнього протистояння;
  • 19:00 – пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва та одного з футболістів нашої національної команди;
  • 19:30 – тренування «синьо-жовтих».

Нагадаємо, захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Молода футболістка загинула у ДТП
Одразу 26 видів спорту. Стала відома програма Європейських ігор 2027
Гра Євроліги розпочнеться із затримкою через незвичну причину
Титулований тенісист анонсував завершення кар'єри
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua