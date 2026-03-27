Україна – Албанія: УАФ оприлюднила графік медіазаходів

Поєдинок між збірними України та Албанії відбудеться у Валенсії

31 березня 2026 року в іспанській Валенсії на стадіоні «Сьютат де Валенсія» відбудеться товариський поєдинок між збірними України та Албанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Початок зустрічі – о 20:45 за місцевим часом (21:45 за київським).

Напередодні гри, 30 березня, заплановано наступні медіазаходи (тут і далі вказано місцевий час):

17:00 – пресконференція головного тренера збірної Албанії Сільвіньйо та одного з гравців його команди (конференц-зал стадіону «Сьютат де Валенсія»);

18:00 – тренування збірної Албанії на полі майбутнього протистояння;

19:00 – пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва та одного з футболістів нашої національної команди;

19:30 – тренування «синьо-жовтих».

Нагадаємо, захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу.

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)