Сенсація в Кубку Німеччини: «Баварія» програла клубові нижчої ліги (відео)

Найсильніший клуб континенту поступився в серії пенальті

Сенсацією завершився поєдинок 1/8 фіналу Кубка Німеччини між клубом другої Бундесліги «Гольштайн» з Кіля і чинними переможцями Ліги чемпіонів та чемпіонату Німеччини «Баварією». Мюнхенці поступилися в серії післяматчевих пенальті.

В ігровий час господарі врятувалися на п’ятій компенсованій хвилині, а в серії одинадцятиметрових не промахнулися жодного разу, тоді як у складі фаворитів шостий удар запоров іспанець Марк Рока. Його удар парирував грецький воротар «Гольштайна» Йоанніс Ґеліос.

«Гольштайн» (Кіль) – «Баварія» (Мюнхен) – 2:2, по пенальті 6:5

Голи: 0:1 – Серж Ґнабрі (14). 1:1 – Фін Бартельс (17). 1:2 – Лерой Сане (47). 2:2 – Гауке Валь (90+5)

Пенальті: Роберт Левандовскі – 0:1. Гауке Валь – 1:1. Йосуа Кімміх – 1:2. Ахмет Арслан – 2:2. Томас Мюллер – 2:3. Яні-Лука Серра – 3:3. Давід Алаба – 3:4. Лі Дже-Сон – 4:4. Дуґлас Коста – 4:5. Ніклас Гауптманн – 5:5. Марк Рока – 5:5 (воротар). Фін Бартельс – 6:5

Решта сім поєдинків 1/8 фіналу Кубка Німеччини відбудуться пізніше.