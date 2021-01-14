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    Сенсація в Кубку Німеччини: «Баварія» програла клубові нижчої ліги (відео)

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    Фін Бартельс забиває Мануелеві Нойєру вирішальний пенальті - Сенсація в Кубку Німеччини: «Баварія» програла клубові нижчої ліги (відео)
    Фін Бартельс забиває Мануелеві Нойєру вирішальний пенальті
    Світлина - Soccerstand

    Найсильніший клуб континенту поступився в серії пенальті

    Сенсацією завершився поєдинок 1/8 фіналу Кубка Німеччини між клубом другої Бундесліги «Гольштайн» з Кіля і чинними переможцями Ліги чемпіонів та чемпіонату Німеччини «Баварією». Мюнхенці поступилися в серії післяматчевих пенальті.

    В ігровий час господарі врятувалися на п’ятій компенсованій хвилині, а в серії одинадцятиметрових не промахнулися жодного разу, тоді як у складі фаворитів шостий удар запоров іспанець Марк Рока. Його удар парирував грецький воротар «Гольштайна» Йоанніс Ґеліос.

    «Гольштайн» (Кіль) – «Баварія» (Мюнхен) – 2:2, по пенальті 6:5

    Голи: 0:1 – Серж Ґнабрі (14). 1:1 – Фін Бартельс (17). 1:2 – Лерой Сане (47). 2:2 – Гауке Валь (90+5)

    Пенальті: Роберт Левандовскі – 0:1. Гауке Валь – 1:1. Йосуа Кімміх – 1:2. Ахмет Арслан – 2:2. Томас Мюллер – 2:3. Яні-Лука Серра – 3:3. Давід Алаба – 3:4. Лі Дже-Сон – 4:4. Дуґлас Коста – 4:5. Ніклас Гауптманн – 5:5. Марк Рока – 5:5 (воротар). Фін Бартельс – 6:5

    Решта сім поєдинків 1/8 фіналу Кубка Німеччини відбудуться пізніше.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Лерой Сане Серж Ґнабрі Роберт Левандовскі Марк Рока Дуґлас Коста Томас Мюллер Йосуа Кімміх Давід Алаба Йоанніс Ґеліос ФК «Гольштайн» (Кіль) Фін Бартельс Гауке Валь Ніклас Гауптманн Ахмет Арслан Лі Дже-Сон Яні-Лука Серра
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