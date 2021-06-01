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    «Шахтар» досяг згоди на перехід Педріньо з «Бенфіки»

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    Педріньо може стати першим придбанням Роберто Де Дзербі - «Шахтар» досяг згоди на перехід Педріньо з «Бенфіки»
    Педріньо може стати першим придбанням Роберто Де Дзербі
    Фото з відкритих джерел

    Бразильський півзахисник стане першим придбанням нового тренера «гірників» Де Дзербі

    Гравець «Бенфіки» Педріньо, ймовірно, стане першим придбанням нового тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі. Як повідомляє ojogo, півзахисник уже владнав деталі контракту з «гірниками», тепер клубам залишилося узгодити вартість його трансферу.

    Педрніньо останнім часом нечасто виходив в стартовому складі «Бенфіки», здебільшого на заміну. Португальський клуб хотів за нього €40 млн, але, як повідомляється, в перемовинах сума трансферу значно знизилася. Наразі перемовини тривають, і сума трансферу складає €40 млн.

    23-річним бразильцем раніше цікавилися «Барселона», ПСЖ, «Реал» і «Боруссія» Дортмунд.

    Педріньо грає праворуч на фланзі, може закрити ліву бровку. Іноді діяв і в центрі півзахисту.

    У сезоні, що завершився Педріньо Педро Віктор Делміно да Сілва провів 31 матч, забив один гол і віддав чотири результативні передачі. Футболіст є вихованцем «Корінтіанса», який також отримає відсоток від угоди. Чинний контракт півзахисника з «Бенфікою» розрахований до 2025 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Бенфіка
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    «Шахтар» досяг згоди на перехід Педріньо з «Бенфіки»