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    «Шахтар» на сім місяців втратив бразильського півоборонця

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    Майкон не гратиме до кінця року - «Шахтар» на сім місяців втратив бразильського півоборонця
    Майкон не гратиме до кінця року
    Укрінформ

    Майкон переніс операцію

    Бразильський хавбек «Шахтаря» Майкон переніс операцію. Про це він написав на власній сторінці в Instagram.

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    Майкон також написав, що відновлення займе близько семи місяців, отже цьогоріч бразильський хавбек вже не вийде на поле. Водночас офіційних заяв «Шахтаря» про травму і операцію Майкона наразі не було.

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    Найближчий час Майкон проведе на лікарняному ліжку

    21-річний гравець перейшов у «Шахтар» минулого літа з «Корінтіанса». Сума трансферу – 6 з половиною мільйонів євро.

    У цьому сезоні Майкон зіграв за «Шахтар» 30 матчів у всіх турнірах. В його активі 5 голів і 3 результативні передачі.

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