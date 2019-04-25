«Шахтар» на сім місяців втратив бразильського півоборонця



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Майкон не гратиме до кінця року Укрінформ

Майкон переніс операцію

Бразильський хавбек «Шахтаря» Майкон переніс операцію. Про це він написав на власній сторінці в Instagram.

Майкон також написав, що відновлення займе близько семи місяців, отже цьогоріч бразильський хавбек вже не вийде на поле. Водночас офіційних заяв «Шахтаря» про травму і операцію Майкона наразі не було.

Найближчий час Майкон проведе на лікарняному ліжку

21-річний гравець перейшов у «Шахтар» минулого літа з «Корінтіанса». Сума трансферу – 6 з половиною мільйонів євро.

У цьому сезоні Майкон зіграв за «Шахтар» 30 матчів у всіх турнірах. В його активі 5 голів і 3 результативні передачі.