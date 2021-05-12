«Аякс» розплавив чемпіонський трофей на сувеніри для вболівальників

У кожному подарунку прихильникам є 0,06 гр металу з завойованого призу

«Аякс» підготував незвичайний сюрприз для уболівальників після чемпіонства в сезоні-2020/21. Амстердамський клуб розплавив 35-й трофей у своїй історії і зробив сувеніри у вигляді зірочок. Всього їх було виготовлено понад 42 тисяч штук. З середи ці подарунки почнуть отримувати власники абонементів на матчі «Аякса». У клубі зірочки назвали «частинкою «Аякса». Кожен виріб важить 3,45 гр і містить 0,06 гр чемпіонського трофея.

«Велику частину сезону нам довелося проводити без глядачів на трибунах. Незважаючи на це, ми відчували їхню підтримку в кожному турі - на шляху до стадіону, в соцмережах, в особистому спілкуванні.

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Перш, коли ми говорили, що «цей трофей – для вас», ми висловлювали своє ставлення до вболівальників. Поділ кубка доведе це справою. Після турбулентного року ми хочемо, щоб уболівальники відчували себе причетним до чемпіонства», – сказав генеральний директор «Аякса» Едвін ван дер Сар.