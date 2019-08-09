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    «Шахтар» переміг «Динамо» у пролозі до Класичного дербі (відео)

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    Донеччани вирвали перемогу в кінцівці зустрічі - «Шахтар» переміг «Динамо» у пролозі до Класичного дербі (відео)
    Донеччани вирвали перемогу в кінцівці зустрічі
    ФК «Шахтар»

    Кияни втратили перемогу в кінцівці матчу

    Донецький «Шахтар» переміг київських динамівців на полі бази столичного клубу в Конча-Заспі в третьому турі молодіжної першості України з футболу.

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    «Гірники» поступалися 0:1 після голу Данила Сухоручка на 53-й хвилині, але ліпше провели кінцівку. Вирівнявся рахунок після авто голу Данила Скорка на 73-й хвилині, а за три хвилини до завершення основного часу гри хавбек Артем Бондаренко приніс донеччанам перемогу 1:2.

    Матч основних складів «Динамо» і «Шахтаря» в рамках третього туру Прем’єр-ліги відбудеться завтра, 10 серпня, починаючи з 17:00 на НСК «Олімпійський».

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