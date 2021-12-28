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    «Барселона» оголосила про трансфер нападника «Манчестер Сіті»

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    Ферран Торрес не часто потрапляв до складу&nbsp;&laquo;Манчестер Сіті&raquo; - «Барселона» оголосила про трансфер нападника «Манчестер Сіті»
    Ферран Торрес не часто потрапляв до складу «Манчестер Сіті»
    фото з відкритих джерел

    До Іспанії переїжджає Ферран Торрес

    Іспанська «Барселона» зробила цінне придбання. Каталонський клуб оголосив про трансфер нападника «Манчестер Сіті» Феррана Торреса. Гравець підписав контракт із каталонським клубом до 2027 року. Сума відступних у його контракті із синьо-гранатовими – €1 млрд.

    За даними ЗМІ, «Барселона» заплатила за іспанського нападаючого €55 млн + €10 млн у вигляді бонусів.

    Торрес виступав за «Манчестер Сіті» з 2020 року, перейшовши з «Валенсії» за €28 млн. У нинішньому сезоні нападник у семи матчах у всіх турнірах забив три голи та віддав гольову передачу. Контракт Торреса з англійським клубом спливав у 2025 році, портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста в €45 млн.

    Раніше до «Барселони» з «Манчестер Сіті» перебрався нападник Серхіо Агуеро, проте через проблеми зі здоров’ям футболіст вирішив завершити футбольну кар’єру.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК Барселона Ферран Торрес
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    «Барселона» оголосила про трансфер нападника «Манчестер Сіті»