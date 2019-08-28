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    «Шахтар» висмикнув у «Маріуполя» найталановитішого футболіста

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    Саме Вакула забив єдини гол у ворота свого ногого клубу, в нещодавній грі "Маріуполя" і "Шахтаря" - «Шахтар» висмикнув у «Маріуполя» найталановитішого футболіста
    Саме Вакула забив єдини гол у ворота свого ногого клубу, в нещодавній грі "Маріуполя" і "Шахтаря"
    ФК "Маріуполь"

    Владислав Вакула підписав контракт з «гірниками»

    Хавбек футбольного клубу «Маріуполь» та молодіжної збірної України Владислав Вакула підписав контракт з донецьким «Шахтарем». Термін угоди – п’ять років, але найближчі півроку футболіст проведе на правах оренди в своїй нинішній команді.

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    В поточному сезоні 20-річний  півзахисник забив 2 голи в 4 матчах. Причому саме Владислав автор єдиного гола «Маріуполя»  у вчорашньому матчі чемпіонату з «Шахтарем», гра завершилася з рахунком 5:1.

    За інформацією відомого видання Transfermarkt, вартість Вакули на сьогодні становить 700 тисяч євро.

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    vladislav-vakula

    Найближчі півроку Владислав виступатиме у футболці "Маріуполя"

     

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