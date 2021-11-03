«Шахтар» забив, але поступився «Реалу» в Лізі чемпіонів

Українська команда нарешті відзначилася голом у груповому турнірі

Донецький «Шахтар» провів непоганий матч на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді. Господар двобою, «Реал», переміг у зустрічі – 2:1, проте мав у грі чимало клопоту.

«Гірники», мабуть, провели найкращий матч у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Першими мали відкривати рахунок, проте м’яч після удару Тете прийняла на себе стійка воріт. Ця контратака «Шахтаря» перервала серію атак «Реала». Господарі мали кілька нагод для взяття воріт, не використали їх, але змусили помилитися захист суперників. Воротар Трубін віддав незручну передачу на Марлона, поки той обробляв м’яч, його у нього відібрали і віддали на Бензема. Француз стояв уже перед порожніми воротами.

Згодом збільшувати рахунок мав Модрич. Проте і «Шахтар» почав діяти гостріше. Кілька моментів не використав, але один реалізував. Один з найкращих у матчі в складі гостей Марлон завершив комбінацію потужним ударом метрів з 11-ти. Цей гол став першим для «Шахтаря» в груповому турнірі цього року.

Рівна гра була й у другому таймі. З тією різницею, що футболісти помітно збавили темп. Моментів поменшало. Один з них реалізував Бензема, який, як і в епізоді з першим забитим голом, опинився неприкритим перед воротами Анатолія Трубіна.

Час відігратися в «Шахтаря» залишався, проте «Реал» відійшов назад великими силами і зберіг переможний рахунок.

Докладніше: «Реал» – «Шахтар» – 2:1: онлайн матчу Ліги чемпіонів/

Ліга чемпіонів 2021/2022. 4 тур. Група D

«Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 2:1

Голи: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39.

«Реал»: Куртуа – Карвахаль (Начо, 66), Мілітао, Алаба, Ф. Менді – Модрич, Каземіро, Кроос – Васкес, Бензема (Йовіч, 79), Вінісіус.

«Шахтар»: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко (Судаков, 79), Майкон – Тете (Марлос, 79), Алан Патрік (Маркос Антоніо, 79), Мудрик (Соломон, 71) – Фернандо (Дентіньо, 86).