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    До справи зі зниклою зіркою тенісу долучилася ООН

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    Пен Шуай не можуть знайти більше двох тижнів - До справи зі зниклою зіркою тенісу долучилася ООН
    Пен Шуай не можуть знайти більше двох тижнів
    фото з відкритих джерел

    В Організації Об’єднаних Націй вимагають від Китаю прозорого розслідування

    Пішов третій тиждень, як не виходить на зв’язок переможниця двох турнірів «Великого шлема» Пен Шуай. Лист на ім’я голови Жіночої тенісної асоціації Стіва Саймона від тенісистки, який зачитали на державному новинному телеканалі CGTN, скоріше за все, фейк, адже Шуай ніхто не бачив і не говорив з нею.

    На зникнення вже відреагували в Організації Об’єднаних Націй. Комісія ООН з прав людини вимагає від Китаю надати інформацію про місцезнаходження та стан тенісистки. Прес-секретар верховного комісара ООН Ліз Тросселл в інтерв'ю порталу CBS News заявила наступне:

    «Було б важливо отримати дані про її місцезнаходження та докази її благополуччя. І ми просимо провести прозоре розслідування її звинувачень у сексуальному насильстві».

    Пен Шуай зникла після того, як через соцмережу Weibo звинуватила колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі у сексуальному насильстві.

    Пізніше глава WTA Стів Саймон заявив, що хоче розірвати відносини з Китаєм.

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    Теги: теніс ООН Пен Шуай
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    До справи зі зниклою зіркою тенісу долучилася ООН