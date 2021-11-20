«Баварія» поступилася в Бундеслізі перед грою з «Динамо»

Чемпіона Німеччини несподівано здолав «Аугсбург»

Мюнхенська «Баварія», яка у вівторок, 23 листопада, гостюватиме в Києві в п’ятому турі Ліги чемпіонів, зазнала несподіваної поразки в Бундеслізі. В 12-му турі вона зустрічалася з «Аугсбургом», який забив на один гол більше за лідера – 2:1.

Всі м’ячі були забиті в першому таймі. На результативні удари Петерсона і Хана влучним «пострілом» відповів Левандовський. Для поляка цей гол став 14-м в чемпіонаті і він впевнено лідирує в суперечці бомбардирів. У Голанда з «Боруссії» Дортмунд на 5 забитих м’ячів менше.

«Ми пропускаємо однакові м'ячі цього сезону. Суперник не мав явних гольових моментів, але він забив двічі. Якщо сам не забиваєш п'ять голів, то зрештою програєш. Так само було і в матчі з «Айнтрахтом» (1:2). Коли не ладнається в атаці, потрібно грати надійніше в захисті. Крім того, ми мало били по воротах», – цитує Нагельсмана прес-служба «Баварії».

«Баварія» лідирує в чемпіонаті Німеччини. Команда Юліана Нагельсмана в 12 іграх набрала 28 очок. У «Боруссії» Д, яка сьогодні прийме «Штутгарт», на чотири очки менше.

Тим часом «Динамо» знову стало лідером в чемпіонаті України.