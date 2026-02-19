Головна Спорт Новини
Вперше за 54 роки іспанський спортсмен здобув золото зимової Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Вперше за 54 роки іспанський спортсмен здобув золото зимової Олімпіади
Оріоль Кардона Коль переписав історію іспанського спорту
Фото: Reuters

Скі-альпініст з Іспанії Оріоль Кардона Коль виграв спринтерську гонку

Скі-альпініст Оріоль Кардона Коль став першим іспанським спортсменом за 54 роки, який зміг здобути золоту медаль на зимових Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 19 лютого 2026 року, Коль переміг у спринтерських перегонах.

Єдиним іспанським спортсменом, який раніше піднімався на верхній щабель п'єдесталу на зимових Іграх, був гірськолижник Франсіско Фернандес Очоа. У 1972 році він виграв змагання зі слалому.

Всього на рахунку збірної Іспанії тепер сім нагород зимових Олімпіад: дві золоті, одна срібна та чотири бронзові.

Скі-альпінізм був вперше представлений на Олімпійських іграх.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді. ЗМІ повідомляють, що неочікуваний «учасник» змагань має прізвисько Назгул. Він став справжньою зіркою.

Олімпіада олімпійські ігри

Коментарі — 0

