Вперше за 54 роки іспанський спортсмен здобув золото зимової Олімпіади

Скі-альпініст Оріоль Кардона Коль став першим іспанським спортсменом за 54 роки, який зміг здобути золоту медаль на зимових Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 19 лютого 2026 року, Коль переміг у спринтерських перегонах.

Єдиним іспанським спортсменом, який раніше піднімався на верхній щабель п'єдесталу на зимових Іграх, був гірськолижник Франсіско Фернандес Очоа. У 1972 році він виграв змагання зі слалому.

Всього на рахунку збірної Іспанії тепер сім нагород зимових Олімпіад: дві золоті, одна срібна та чотири бронзові.

Скі-альпінізм був вперше представлений на Олімпійських іграх.

