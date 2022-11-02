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«Шахтар» – «Лейпциг»: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Шахтар» – «Лейпциг»: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів
«Шахтар» вже забезпечив собі євровесну
фото з відкритих джерел

«Шахтар» зберігає шанси на плей-оф Ліги чемпіонів, для цього «гірникам» необхідно обіграти німецький клуб

2 листопада о 19:45 у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів зіграють донецький «Шахтар» та німецький «РБ Лейпциг». Про це повідомляє «Главком».

Матч пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Команда Ігора Йовічевіча посідає третє місце у турнірній таблиці групи F. Перемога з будь-яким рахунком виведе «гірників» до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У разі нічиєї чи поразки «Шахтар» навесні зіграє у Лізі Європи.

Дивіться матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у середу, другого листопада, на відеосервісі «Megogo». «Megogo» – офіційний транслятор єврокубків в Україні.

Зазначимо, що матч «Шахтар» – «РБ Лейпциг» також можна буде побачити на платформі «Воля TV».

Нагадаємо, у першому турі Ліги чемпіонів донецька команда сенсаційно розбила команду з Німеччини на виїзді – 4:1. Після тієї гри «Лейпциг» відправив головного тренера у відставку.

Раніше букмекери оцінили шанси «Шахтаря» на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

Також «Шахтар» оприлюднив заявку на заключний матч Ліги чемпіонів.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів

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