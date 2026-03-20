«Шахтар» програв домашній поєдинок проти «Леха» в Лізі конференцій, але пройшов далі

Переваги на виїзді виявилося достатньо, щоб зберегти місце у чвертьфіналі єврокубка

Єдиний представник України в єврокубках, «Шахтар», провів свій поєдинок проти польського «Леха» у межах 1/8 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі матчу, після виїзної перемоги над «Лехом» з рахунком 3:1 «Шахтар» здобув непрості три очки й у чемпіонаті України. Єдиний гол у матчі з «Металістом 1925» із пенальті забив Педріньйо, що дозволило «гірникам» зберегти лідерство в УПЛ. «Лех» також виграв у турі Екстракляси, мінімально здолавши «Заглембє» – переможний м’яч на початку гри забив Ісхак. У результаті в чемпіонаті Польщі встановилися три лідери: разом із «Лехом» і «Заглембє» нагорі йде «Ягеллонія».

Перед очною зустріччю «Шахтар» має кадрові втрати: не зіграють центрбеки Бондар через дискваліфікацію та Матвієнко через травму, під питанням у матчі участь Криськіва і Гомеса. У «Леха» ж нових втрат немає.

Хід гри

«Шахтар» по сезону проводив не найбільш упевнені поєдинки вдома, і матч проти «Леха» винятком не став.

Початок гри проходив під контролем «гірників», які більше володіли м’ячем і намагалися позиційно розкривати оборону суперника. Однак перший серйозний момент завершився голом гостей: на 13-й хвилині Мікаель Ісхак замкнув подачу з флангу і вивів «Лех» вперед. «Шахтар» відповідав своїми атаками: Невертон, Назарина та Аліссон створювали напругу біля штрафного майданчика, але до реальних гольових моментів справа доходила нечасто. Натомість наприкінці першого тайму ситуація ускладнилася: після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за гру рукою, і той самий Ісхак на 45+7-й хвилині впевнено реалізував одинадцятиметровий, подвоївши перевагу свого клубу та зрівнявши ситуацію в протистоянні (3:3).

Другий тайм «Шахтар» розпочав значно активніше. Команда Арди Турана намагалася переломити хід гри, створюючи моменти біля воріт суперника, але довгий час не вистачало точності у завершенні. Водночас «Лех» був близький до третього гола, проте взяття воріт скасували через офсайд, а в кількох епізодах українську команду рятував Дмитро Різник. Важливий момент настав на 67-й хвилині: після навісу Невертона захисник гостей Жоау Моутінью зрізав м’яч у власні ворота, скоротивши рахунок до 1:2. Цей гол повернув інтригу і додав «гірникам» впевненості.

До кінця матчу «Шахтар» активно тиснув, створював напівмоменти і намагався зіграти хоча б у нічию, але оборона «Леха» діяла організовано. Найближчими до голу були Егіналду та Невертон, однак їм не вдалося зрівняти рахунок.

У підсумку українська команда зазнала мінімальної поразки 1:2, але запасу у два голи після першого матчу вистачило для проходу до чвертьфіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій. 1/8 фіналу. Другий матч

«Шахтар» – «Лех» 1:2 (за сумою матчів 4:3)

Голи: Моутіньйо (автогол, 67) – Ісхак (13, 45+7)

Що далі?

У наступному раунді турніру «Шахтар» зустрінеться з «АЗ Алкмаром», який не лишив особливих шансів четвертій сіяній «Славії» (6:1 за сумою двох матчів). Поєдинки пройдуть 9 та 16 квітня. Українській команді нідерландський колектив є знайомим, адже 2023 року ці два клуби зіграли результативний товариський матч з рахунком 3:3.

Нагадаємо, що «Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій. Український клуб зумів конвертувати свою перевагу в грі у забиті м'ячі.