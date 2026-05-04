Дебютант Прем'єр-ліги відправив у відставку головного тренера

Антон Федорців
Час Василя Баранова біля керма команди завершився
фото: ФК «Кудрівка»

Керівництво клубу наважилося на зміни на фініші сезону

«Кудрівка» оголосила про звільнення Василя Баранова з посади головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на профіль клубу в Instagram.

Колектив із Чернігівщини не перемагав із початку березня. Серія «Кудрівки» без перемог сягнула восьми матчів. У цих поєдинках підопічні Баранова набрали лише три очки.

На цей момент «Кудрівка» посідає 13-те місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Провінційний колектив набрав 22 пункти та відстає від рятівної позиції на чотири. Наразі команді світять перехідні матчі за місце в еліті.

«Кудрівка» стала першим досвідом Баранова на дорослому рівні. Саме вітчизняний фахівець торік вперше в історії вивів команду в УПЛ. Раніше він працював із юнацькими командами полтавської «Ворскли» та луганської «Зорі».

Позиція керівництва «Кудрівки»

Президент клубу Роман Солодаренко анонсував призначення нового керманича команди на вівторок, 5 травня. Також він пояснив мотиви відставки Баранова.

«Ви ж бачите, які результати. Я побачив вчора, що команда зупинилась. А це не моє. Я хочу, щоб рух був завжди. Зрозумів, що потрібна свіжа кров для команди, для якої пріоритетний напрям – це тільки рухатись вперед. Потрібні зміни, вони почались з головного тренера», – заявив функціонер у коментарі Tribuna.com.

Календар «Кудрівки» до кінця сезону 2025/26

У графіку команди залишилося чотири поєдинки. На виїзді «Кудрівка» протистоятиме «Колосу» з Ковалівки та київському «Динамо». Натомість вдома провінційний колектив зустрінеться з «Рухом» зі Львова та черкаським ЛНЗ.

Тим часом у Першій лізі визначилися два фаворити на місце в перехідних матчах за місця в УПЛ. Потенційним суперником «Кудрівки» можуть стати столичний «Лівий Берег» і волочиський «Агробізнес».

До слова, напередодні донецький «Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» з Києва в УПЛ. На гол форварда Пономаренка гірники відповіли забитими м'ячами нападників Феррейри та Траоре. Команда Турана зміцнила лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, футболістки харківського «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України. Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Вони вже стали недосяжними для конкуренток.

