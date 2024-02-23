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Україна втратила право на п'ять команд у єврокубках

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна втратила право на п'ять команд у єврокубках
На сезон 2025/26 можна буде заявити тільки чотири команди
фото з відкритих джерел

У п'ятирічній таблиці коефіціентів УЄФА Україна займає 18-ту позицію

Україна не підніметься у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а отже гарантовано втрачає одну команду у єврокубковій квоті. Скорочення єврокубкової квоти почне діяти з сезону 2025/26.

Донецький «Шахтар» був останнім представником України у єврокубках. Клуб вийшов до 1/16 фіналу Ліги Європи, де за підсумками двох матчів програв французькому «Марселю».

Після таких результатів кількість балів України не змінилася – 28,000. Це відповідає 18-му місцю в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Україна за цей сезон набрала 20,5 очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА та вже не підніметься вище 18-го місця.

Країни, які наприкінці сезону 2023/24 перебувають поза топ-15 за підсумками 5-річного рейтингу, будуть представлені лише чотирма командами в єврокубках для сезону 2025/26 та залишаться лише з одним представником у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Таким чином, Україна втратила одну квоту в єврокубках загалом (чотири клуби замість п’яти), а конкретно – у Лізі чемпіонів (один представник замість двох).

Зазначимо, у сезоні 2024/25 в України залишається представництво у 5 клубів завдяки 14-му місці в рейтингу минулого року. Дві команди зіграють у Лізі чемпіонів, одна – у Лізі Європи, ще дві – у Лізі конференцій.

Нагадаємо, у четвер, 22 лютого, «Шахтар» зіграв матч-відповідь плей-оф раунду Ліги Європи проти «Марселя», програвши з рахунком 3:1. За сумою двох матчів «гірники» залишають турнір.

Раніше донецький «Шахтар» провів перший з двох матчів плей-оф раунду Ліги Європи. У Гамбургу «гірники» зіграли внічию з «Марселем» – 2:2. 

Як повідомлялося, переможці восьми матчів 1/16 фіналу пройдуть у березневий раунд 1/8 фіналу Ліги Європи, де приєднаються до восьми переможців груп (англійські Вест Хем, Брайтон, Ліверпуль, італійська Аталанта, іспанський Вільярреал, німецький Байєр, шотландський Рейнджерс). Жеребкування 1/8 фіналу заплановано на 23 лютого. Ті команди, які програють, вибувають з єврокубків сезону 2023/24.

Теги: УЄФА ФК «Шахтар» Україна

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