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«Боруссія» здобула перемогу над «ПСЖ» у півфіналі Ліги чемпіонів

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Боруссія» здобула перемогу над «ПСЖ» у півфіналі Ліги чемпіонів
фото: Getty Images

Суперники зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів

Дортмундська Борусія мінімально переграла Парі Сен-Жермен (1:0) і вийшла з півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Під час матчу сильнішою виявилася німецька команда, хоча парижани мали багато моментів. Переможний гол забив Ніклас Фюллькруг – німецький футболіст, нападник клубу «Боруссія» та збірної Німеччини.

Матч-відповідь команди проведуть 7 травня в Парижі. Переможець двораундового протистояння у фіналі турніру 1 червня на арені «Уемблі» у Лондоні зіграє з переможцем пари «Баварія» – «Реал».

Нагадаємо, 10 квітня у Лізі чемпіонів з футболу стартували матчі чвертьфінальної стадії. 9 квітня відбулися поєдинки «Реал» – «Манчестер Сіті» (3:3) та «Арсенал» – «Баварія» (2:2). В обох матчах зіграли українці.

До слова, авторитетна британська газета The Guardian спрогнозувала, як збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2024, який відбудеться в Німеччині цього літа.

Читайте також: Україна буде представлена на всіх футбольних турнірах 2024 року. Перелік змагань
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Боруссія (Дортмунд)

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