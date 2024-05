«Боруссія» здобула перемогу над «ПСЖ» у півфіналі Ліги чемпіонів

Дортмундська Борусія мінімально переграла Парі Сен-Жермен (1:0) і вийшла з півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Під час матчу сильнішою виявилася німецька команда, хоча парижани мали багато моментів. Переможний гол забив Ніклас Фюллькруг – німецький футболіст, нападник клубу «Боруссія» та збірної Німеччини.

DELICATE FIRST TOUCH, BRUTAL SECOND. A textbook striker's goal gives Borussia Dortmund lead. 🟡⚫️



NICLAS FULLKRUG meeting the moment like a beekeeper at an Arizona Diamondbacks game. 🐝pic.twitter.com/A521XWFdUR