«Боруссія» здобула перемогу над «ПСЖ» у півфіналі Ліги чемпіонів

Суперники зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів

Дортмундська Борусія мінімально переграла Парі Сен-Жермен (1:0) і вийшла з півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Під час матчу сильнішою виявилася німецька команда, хоча парижани мали багато моментів. Переможний гол забив Ніклас Фюллькруг – німецький футболіст, нападник клубу «Боруссія» та збірної Німеччини.

DELICATE FIRST TOUCH, BRUTAL SECOND. A textbook striker's goal gives Borussia Dortmund lead. 🟡⚫️



NICLAS FULLKRUG meeting the moment like a beekeeper at an Arizona Diamondbacks game. 🐝pic.twitter.com/A521XWFdUR May 1, 2024

Матч-відповідь команди проведуть 7 травня в Парижі. Переможець двораундового протистояння у фіналі турніру 1 червня на арені «Уемблі» у Лондоні зіграє з переможцем пари «Баварія» – «Реал».

Нагадаємо, 10 квітня у Лізі чемпіонів з футболу стартували матчі чвертьфінальної стадії. 9 квітня відбулися поєдинки «Реал» – «Манчестер Сіті» (3:3) та «Арсенал» – «Баварія» (2:2). В обох матчах зіграли українці.

До слова, авторитетна британська газета The Guardian спрогнозувала, як збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2024, який відбудеться в Німеччині цього літа.