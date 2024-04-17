Очільник НОК розповів, скільки грошей отримають спортсмени за олімпійське золото

Порівняно з попередньою Олімпіадою в Токіо призові в доларовому еквіваленті не змінилися

Гутцай назвав суми всіх трьох призових місць для українських атлетів на майбутніх літніх Іграх-2024

Кожен український спортсмен, який на Олімпіаді у Парижі завоює золоту медаль, отримає від держави $125 тис. Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт в ефірі «Радіо Культура».

Гутцай також назвав суми всіх трьох призових місць для українських атлетів на майбутніх літніх Іграх-2024.

Так, $125 тис. отримають українці за перше місце, за золоту медаль. А за бронзову та срібну – $80 тис. та $100 тис.

«Плюс, стипендії спортсмени одержують. Тобто, мотивація дуже сильна. Але, я впевнений, зараз мало хто думає про гроші. Зараз усі думають, щоби прославити нашу державу», – сказав він.

Нагадаємо, 16 квітня вогонь Олімпійських ігор 2024 року, що пройдуть у Парижі, було запалено на церемонії в Олімпії у Греції.

Як повідомлялося, Україна потрапить до топ-20 медального заліку Олімпійських ігор у Парижі з 13 нагородами. Такий прогноз зробили аналітики порталу Gracenote.

До слова, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.