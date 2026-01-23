Головна Спорт Новини
Михайличенко прокоментував інформацію про свій конфлікт з сантехніком

Артем Худолєєв
Фахівець наголосив, що не бив сантехніка

Михайличенко заявив, що сантехнік вдарив у груди його жінку

Колишній гравець та головний тренер київського «Динамо» Олексій Михайличенко прокоментував інформацію про свій конфлікт з сантехніком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BurBuzz.

«Я з ним розмовляв, як з чоловіком, який вдарив і обматюкав мою дружину, а не як з сантехником», – заявив Михайличенко.

Він також розповів свою версію події.

«Коли не стало води, у всіх домах уже її повернули, а в нашому будинку через його непрофесійність замерз бойлер чи якась апаратура. Не було холодної води. Мешканці будинку, чотири жінки, пішли і з’ясовували ситуацію. Приїхала аварійка, яка зробила цю справу. Треба було довести до кінця. Він закривав двері і йшов додому – в нього закінчився робочий день.

Наші жінки стали і завадили йому. Сказали: «Будь ласка, завершіть свою працю». Ми вже другий чи третій день без холодної води. Він вдарив у груди мою жінку і сказав: «З*****и ви всі».

Після цього жінка набрала мене і я по-чоловічому підійшов до нього розмовляти. За грудки ми взяли, але словами... Більше нічого. Я не бив його. Я не рукоприкладстував.

Він після цього ще попрацював там пів години чи годину. Потім до мене прийшла поліція. Виявилось, що він викликав «швидку» і написав на мене заяву. От і все.

Ще раз підкреслюю, що не треба прикриватись статусом сантехніка, тому що я розмовляв з ним як з чоловіком, який образив і вдарив мою дружину», – заявив фахівець.

Нагадаємо, у мережі Михайличенка підозрюють у побитті комунальника.

«Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні», – повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисного тілесного ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.

