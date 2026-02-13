Головна Спорт Новини
«Шахтар» виграв другий контрольний матч за день

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Шахтар» виграв другий контрольний матч за день
«Гірники» не мали клопотів зі скромним клубом із Грузії
Команда Арди Турана розібралася і з другим суперником із чемпіонату Грузії

Донецький «Шахтар» розгромив грузинський «Руставі» на тренувальних зборах у Туреччині. Про це повідомляє «Главком».

«Гірники» зі старту захопили ініціативу. Особливу загрозу несли стандарти «Шахтаря». Утім, оборона суперника діяла доволі злагоджено.

Відкрити рахунок підопічним Турана вдалося прямісінько перед перервою. З ударом Гомеса після штрафного впорався кіпер, але Еліас відправив м'яч у сітку на добиванні. Він же на початку другого тайму ледь не подвоїв перевагу, та трохи не влучив у ворота.

Зате потім гол-красень оформив Назарина. Хавбек узяв на себе сміливість пробити штрафний фактично з нульового кута та влучив у незахищений сектор воріт. Лише після цього «Руставі» взявся атакувати більше.

Та всі випади грузинського колективу завершилися безуспішно. Зате «Шахтар» добив «Руставі» третім голом. Це Еліас перед фінальним свистком утік в чужий штрафний та майстерно переграв голкіпера в ближньому бою.

Сьогодні «Шахтар» здобув непросту перемогу над «Ділою» із Горі. Віцечемпіону Грузії «гірники» теж відвантажили три м'ячі. Щоправда, потім двічі пропустили та ледь не втратили звитягу.

Нещодавно «Шахтар» програв спаринг черкаському ЛНЗ. Контрольний матч відбувся в рамках підготовки до другої половини сезону. Єдиний м'яч оформив хавбек «насінників» Олег Горін.

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» УПЛ

