«Шахтар» здобув непросту перемогу над віцечемпіоном Грузії у спарингу

Вітчизняний гранд ледь не розгубив перевагу над «Ділою» з Горі

Донецький «Шахтар» переграв грузинського гранда в контрольному поєдинку. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Арди Турана зробили ставку на активний старт. Як наслідок, до 10-ї хвилини «гірники» забили двічі. Спершу Ізакі з лінії штрафного більярдним ударом влучив у правий нижній кут. А потім юний хавбек Сметана розрядив «гармату» в дев'ятку з-за меж карної зони.

На старті другої половини рахунок розгромним зробив Траоре. Африканець не реалізував одинадцятиметровий, але реабілітувався на добиванні. Та несподівано «Діла» вирішила повернутися у гру.

За якихось п'ять хвилин «оборонці» забили два м'ячі. Для початку Фуллер поклав із рикошетом із кута штрафного. Згодом Шекіладзе не без труднощів реалізував удар із 11-метрової позначки. Однак, нічию «Діла» вирвати не змогла.

Нещодавно «Шахтар» програв спаринг черкаському ЛНЗ. Контрольний матч відбувся в рамках підготовки до другої половини сезону. Єдиний м'яч оформив хавбек «насінників» Олег Горін.

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

Раніше легіонер «Шахтаря» Педріньйо відреагував на чутки про натуралізацію. Бразилець пообіцяв розглянути пропозицію виступів за збірну України. Водночас перемовин про отримання українського спортивного громадянства він не вів.