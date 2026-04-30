«Ми не в однакових умовах». Тренер «Шахтаря» Туран оцінив силу «Крістал Пелас» перед сьогоднішнім матчем

Святослав Василик
Святослав Василик
«Ми не в однакових умовах». Тренер «Шахтаря» Туран оцінив силу «Крістал Пелас» перед сьогоднішнім матчем
Арда Туран: Ми хочемо перемогти
фото: ФК Шахтар

Перший півфінал Ліги конференцій «Шахтар» – «Крістал Пелас» зіграють у Кракові

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував перший півфінальний матч Ліги конференцій проти «Крістал Пелас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Що сказав Туран

«Це відповідальний момент для нас. Ми знаємо силу нашого опонента, у них чудовий тренер. Це сильна команда, яка представляє світовий футбол на найвищому рівні. Хочемо зіграти у свій футбол, зробити власні кроки та показати себе на полі. Маємо хороший досвід і позитивний настрій, водночас розуміємо, що легко не буде. Утім, якщо говорити про матч, ми сповнені ентузіазму й віри в себе.

У подібних матчах я завжди говорю про те, що маю певну мрію. Варто чекати на свій момент і демонструвати максимум своїх можливостей. Водночас важливо, з якого боку ми це показуємо. Потрібно мати чітке уявлення про майбутнє. Я говорю про позитивні сторони, хоча ми не в однакових умовах, суперник має іншу ситуацію. Наша набагато складніша, і це слід розуміти.

Якщо думаємо про довшу перспективу цього протистояння, не можемо заходити далеко – це може створити зайвий тиск на команду і зробити завтрашній матч складнішим. Ми хочемо перемогти. Якщо будемо мислити так, це може привести нас до фіналу. Маленькі нюанси можуть мати велике значення, і це буде важка гра. Найважливіший зараз – цей матч, і це перший пункт, який ми бачимо перед собою», – розповів Туран.

«Шахтар» – «Крістал Пелас»: що відомо

«Шахтар» вчетверте в історії виступатиме у півфіналі єврокубків. Востаннє команда досягала цієї стадії у сезоні Ліги Європи 2019/20.

Також «гірники» вперше в сезоні гратимуть проти суперника з одного з п'яти європейських топчемпіонатів. «Крістал Пелас» за підсумком матчів у чвертьфіналі Ліги конференцій здолав «Фіорентину» та є чинним володарем Кубку Англії, а в АПЛ клуб наразі посідає 13-те місце.

«Шахтар» вийшов у півфінал єврокубку, здолавши за сумою двох матчів нідерландський АЗ.

Перший півфінальний поєдинок проти «Крістал Пелас» відбудеться сьогодні, 30 квітня, у Кракові. Лондонці прийматимуть матч-відповідь за тиждень, 7 травня.

Нагадаємо, гру «Шахтар» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

