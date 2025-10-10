Валуєв влаштував істерику та заговорив про самоспалення легендарного хокеїста

Валуєва обурила заява Гашека

Колишній чемпіон світу з боксу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у важкій вазі та одіозний депутат Державної Думи РФ Микола Валуєв під час спілкування з пропагандистами влаштував істерику через заяву легендарного хокеїста Домініка Гашека. Про це інформує «Главком».

Гашек нещодавно у своїх соціальних мережах розкритикував Національну хокейну лігу (НХЛ) за те, що вона не дозволила російським гравцям офіційно засудити війну Росії проти України.

«Нова заява Гашека? Не можна цю людину сприймати всерйоз. Чому нас має хвилювати те, що говорить цей безумець? Нехай хоч самоспалення влаштує, його заяви не турбуватимуть і відволікатимуть адекватних людей», – сказав Валуєв.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».