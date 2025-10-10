Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Валуєв влаштував істерику та заговорив про самоспалення легендарного хокеїста

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Валуєв влаштував істерику та заговорив про самоспалення легендарного хокеїста
Валуєв відзначився неадекватним коментарем

Валуєва обурила заява Гашека

Колишній чемпіон світу з боксу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у важкій вазі та одіозний депутат Державної Думи РФ Микола Валуєв під час спілкування з пропагандистами влаштував істерику через заяву легендарного хокеїста Домініка Гашека. Про це інформує «Главком».

Гашек нещодавно у своїх соціальних мережах розкритикував Національну хокейну лігу (НХЛ) за те, що вона не дозволила російським гравцям офіційно засудити війну Росії проти України.

«Нова заява Гашека? Не можна цю людину сприймати всерйоз. Чому нас має хвилювати те, що говорить цей безумець? Нехай хоч самоспалення влаштує, його заяви не турбуватимуть і відволікатимуть адекватних людей», – сказав Валуєв.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: Ніколай Валуєв росія пропаганда спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Змагання відбулися з 3 по 5 жовтня, у них взяли участь близько 70 російських окупантів
Паралімпійський комітет Росії провів черговий турнір для окупантів з інвалідністю
Вчора, 11:05
Мережа американських батарей допоможе Україні пройти зиму без відключень
Україна знайшла новий спосіб зберегти світло й тепло під час обстрілів
6 жовтня, 09:03
Вночі 5 жовтня Російська Федерація здійснила наймасштабнішу атаку на Львівську область
Соцмережі звинуватили мера Львова в обстрілі міста: Садовий відповів
6 жовтня, 05:47
Андрій Трусов продовжує підтверджувати свій рівень й вкотре виборю золото світової першості
Україна вже здобула 44 нагороди на чемпіонаті світу з параплавання
27 вересня, 13:19
Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї ООН
Європейці скептичні до заяв Трампа – Politico
24 вересня, 14:06
Трамп заявив, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії Росією
Заяви Трампа, протести у Нідерландах: головне за ніч
21 вересня, 07:07
Москва докладає зусиль, щоб домогтися відновлення двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами
ISW пояснив, як Кремль намагається маніпулювати адміністрацією Трампа
19 вересня, 09:54
Цього року Європейський суд з прав людини та Міжнародна організація цивільної авіації визнали РФ винною у трагедії МН17
Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17
19 вересня, 06:13
На думку аналітиків, політичні виклики для безпілотної зони, встановленої НАТО, залишаються значними
Чому НАТО не закрило небо над Україною? Версія The New York Times
17 вересня, 07:59

Новини

Валуєв влаштував істерику та заговорив про самоспалення легендарного хокеїста
Валуєв влаштував істерику та заговорив про самоспалення легендарного хокеїста
Депутатка Думи заявила, що спортсмена, який висловиться позитивно про Росію, «заб'ють камінням»
Депутатка Думи заявила, що спортсмена, який висловиться позитивно про Росію, «заб'ють камінням»
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних футбольних тренерів збірних
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних футбольних тренерів збірних
Стала відома заявка збірної України з футболу на матч проти Ісландії
Стала відома заявка збірної України з футболу на матч проти Ісландії
Юна українська бадмінтоністка стала призеркою турніру в Австрії
Юна українська бадмінтоністка стала призеркою турніру в Австрії
Легендарний гравець НБА був арештований за підозрою у керуванні авто у стані сп'яніння
Легендарний гравець НБА був арештований за підозрою у керуванні авто у стані сп'яніння

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua