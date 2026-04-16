«Шахтар» зіграв з АЗ унічию на виїзді у чвертьфіналі Ліги конференцій і пройшов далі

Ілля Мандебура
Український клуб після розгрому в першому матчі мав право на ризик
фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» вчасно зупинили навалу нідерландців

У четвер, 16 квітня, «Шахтар» зіграв матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. Про це повідомляє Главком

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі матчу, АЗ після невдачі в єврокубках реабілітувався розгромом «Херенвена», де дубль оформив Мейнанс, а ще один м’яч забив Перротт. Ця перемога покращила шанси алкмарців у боротьбі за єврокубки.

«Шахтар» у центральному матчі туру УПЛ зіграв унічию з ЛНЗ (2:2). Гол Егіналдо та автогол Рябова не принесли перемоги, але «гірники» залишилися серед лідерів і навіть випереджають конкурентів, адже мають матч у запасі.

Перед матчем донеччани мають серйозні проблеми: Ізакі отримав струс мозку, Егіналдо травмував передпліччя, а також відсутні Криськів і Гомес. У АЗ кадрова ситуація краща, адже не зіграють лише Касіус, Копмейнерс і Хорнкамп.

Хід гри

Перший тайм розпочався доволі жваво, без розвідки, але при цьому без по-справжньому небезпечних моментів. Обидві команди намагалися швидко переходити з оборони в атаку, користуючись помилками суперника, однак завершальна стадія атак підводила. Було помітно, що гра будується через швидкі проходи флангами та індивідуальні дії.

«Шахтар» виглядав трохи активніше попереду й частіше доходив до штрафного майданчика, проте удари Еліаса та Тобіаса не несли великої загрози. Суперник також мав свої шанси після втрат м’яча, але не зміг ними скористатися. У підсумку після стартових 45 хвилин на табло був рахунок 0:0. 

Другий тайм вийшов значно більш насиченим і драматичним, ніж перша половина гри. Після перерви «Шахтар» виглядав гостріше та зумів відкрити рахунок на 58-й хвилині, однак утримати перевагу не зміг. АЗ поступово додав у тиску, активніше використовував стандарти й зумів переломити хід зустрічі, відповівши двома голами.

Втім, кінцівка залишилася за донеччанами: після пропущеного м’яча команда не розгубилася і швидко відновила рівновагу. У підсумку обмін голами в середині та наприкінці тайму перетворив гру на відкриту перестрілку, яка завершилася бойовою нічиєю 2:2.

З загальним рахунком 2:5 «Шахтар» рухається до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє з переможцем пари «Кристал Пелес» – «Фіорентина». 

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Друга гра

АЗ – «Шахтар» 2:2 (за сумою матчів 2:5)

  • Голи: Дженсен (73), Шін (80) – Аліссон (58), Мейрелліш (83) 

Нагадаємо, що Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»

