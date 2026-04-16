«Баварія» і «Реал» у видовищному матчі розіграли між собою півфінал Ліги чемпіонів

Команди видали сім голів на двох під час матчу в Мюнхені

У середу, 15 квітня, центральним протистоянням дня у Лізі чемпіонів став матч «Баварії» і «Реала». Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, після перемоги над мадридцями «Баварія» розгромила «Санкт-Паулі» (5:0) у Бундеслізі, де забили Мусіала, Горецка, Олісе, Джексон і Геррейру. Натомість «Реал» продовжив невдалу серію, зігравши внічию з «Жироною» (1:1) з єдиним голом від Вальверде.

Обидві команди перед поєдинком мали втрати гравців. У «Баварії» травмовані Ульрайх і Карль. У «Реала» ж поза грою Куртуа та Родріго, натомість Асенсіо підхопив вірус, а Чуамені пропустить матч через дискваліфікацію.

Хід гри

Німецький гранд із перших хвилин дав чітко зрозуміти, що не збирається грати на утримання переваги після першого матчу, а прагне остаточно зняти всі питання щодо переможця протистояння. «Баварія» одразу спробувала нав’язати свій темп, активно пресингувала і змушувала суперника помилятися, однак дебют зустрічі склався зовсім не за її сценарієм. Уже на першій хвилині груба помилка голкіпера призвела до пропущеного м’яча: Арда Гюлер перехопив передачу й без зайвих вагань відправив м’яч у сітку. Такий розвиток подій не вибив господарів із колії. Навпаки, «Баварія» ще більше додала в інтенсивності й досить швидко відновила рівновагу, коли після подачі з кутового Александар Павлович виграв верхову боротьбу в штрафному майданчику та точним ударом головою зрівняв рахунок.

Мюнхенці продовжили тиснути, і вже невдовзі змогли вийти вперед: Гаррі Кейн грамотно відкрився під передачу в штрафному, отримав м’яч і холоднокровно пробив низом у кут. Втім, «Реал» вкотре продемонстрував, чому його вважають однією з найнебезпечніших команд Європи у матчах на виліт. Мадридці діяли без зайвої метушні, але максимально ефективно. На 29-й хвилині Арда Гюлер оформив дубль, розкішно виконавши штрафний удар, під час якого м’яч ідеально залетів у дев’ятку, не залишивши шансів воротарю. А вже ближче до перерви «вершкові» провели ще одну результативну атаку: Кіліан Мбаппе відгукнувся на точний пас і впевнено завершив комбінацію ударом низом по центру воріт. Таким чином, на перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей і рівним рахунком в двоматчевій серії.

Другий тайм став логічним продовженням першого, адже колективи показували високий темп, велику кількість єдиноборств і створювали постійну загрозу біля обох воріт. «Баварія» поступово перехопила ініціативу, більше контролювала м’яч і шукала свої шанси через позиційні атаки. Зрештою наполегливість господарів дала результат, коли після передачі на межу штрафного майданчика Луїс Діас продемонстрував індивідуальну майстерність, обробив м’яч першим дотиком і технічно закрутив його у кут воріт.

Після цього гра перетворилася на справжню битву характерів. Обидві команди розуміли ціну помилки, але водночас не відмовлялися від спроб вирвати перемогу в основний час. Напруга зростала з кожною хвилиною, і здавалося, що матч так і завершиться бойовою нічиєю. Розв’язка ж настала вже у компенсований час. «Баварія» провела швидку атаку, в якій ключову роль відіграв Гаррі Кейн: англієць протягнув м’яч уперед і вчасно віддав передачу на Мікаеля Олісе. Той підготувався до удару й точно пробив, а м’яч після рикошету від штанги опинився у сітці, встановивши фінальний рахунок у матчі 4:3 на користь мюнхенської команди.

Завдяки цій грі «Баварія» рухається до півфіналу Ліги чемпіонів, адже мінімально виграла двічі, а «Реал» завершує свою кампанію в головному клубному турнірі Європи попри потужний рівень проти німецької команди.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Друга гра

«Баварія» – «Реал» 4:3 (за сумою матчів 6:4)

Голи: Павлович (6), Кейн (38), Діас (89), Олісе (90+4) – Гюлер (1, 29), Мбаппе (42)

Що далі?

У наступному раунді «Баварія» зустрінеться з ПСЖ, що стане не менш видовищною дуеллю, ніж боротьба з мадридським клубом. Ці команди зустрічалися під час етапу ліги, де сильнішим виявився саме німецький колектив, тому матчі будуть сповнені ще жорсткішої гри та прагнення забивати більше.

