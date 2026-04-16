«Баварія» і «Реал» у видовищному матчі розіграли між собою півфінал Ліги чемпіонів

Реклама
Ілля Мандебура
«Баварія» з потужною грою націлена нав'язати боротьбу ПСЖ в наступному раунді
фото: Reuters

Команди видали сім голів на двох під час матчу в Мюнхені

У середу, 15 квітня, центральним протистоянням дня у Лізі чемпіонів став матч «Баварії» і «Реала». Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, після перемоги над мадридцями «Баварія» розгромила «Санкт-Паулі» (5:0) у Бундеслізі, де забили Мусіала, Горецка, Олісе, Джексон і Геррейру. Натомість «Реал» продовжив невдалу серію, зігравши внічию з «Жироною» (1:1) з єдиним голом від Вальверде.

Обидві команди перед поєдинком мали втрати гравців. У «Баварії» травмовані Ульрайх і Карль. У «Реала» ж поза грою Куртуа та Родріго, натомість Асенсіо підхопив вірус, а Чуамені пропустить матч через дискваліфікацію.

Хід гри

Німецький гранд із перших хвилин дав чітко зрозуміти, що не збирається грати на утримання переваги після першого матчу, а прагне остаточно зняти всі питання щодо переможця протистояння. «Баварія» одразу спробувала нав’язати свій темп, активно пресингувала і змушувала суперника помилятися, однак дебют зустрічі склався зовсім не за її сценарієм. Уже на першій хвилині груба помилка голкіпера призвела до пропущеного м’яча: Арда Гюлер перехопив передачу й без зайвих вагань відправив м’яч у сітку. Такий розвиток подій не вибив господарів із колії. Навпаки, «Баварія» ще більше додала в інтенсивності й досить швидко відновила рівновагу, коли після подачі з кутового Александар Павлович виграв верхову боротьбу в штрафному майданчику та точним ударом головою зрівняв рахунок.

Мюнхенці продовжили тиснути, і вже невдовзі змогли вийти вперед: Гаррі Кейн грамотно відкрився під передачу в штрафному, отримав м’яч і холоднокровно пробив низом у кут. Втім, «Реал» вкотре продемонстрував, чому його вважають однією з найнебезпечніших команд Європи у матчах на виліт. Мадридці діяли без зайвої метушні, але максимально ефективно. На 29-й хвилині Арда Гюлер оформив дубль, розкішно виконавши штрафний удар, під час якого м’яч ідеально залетів у дев’ятку, не залишивши шансів воротарю. А вже ближче до перерви «вершкові» провели ще одну результативну атаку: Кіліан Мбаппе відгукнувся на точний пас і впевнено завершив комбінацію ударом низом по центру воріт. Таким чином, на перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей і рівним рахунком в двоматчевій серії.

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Другий тайм став логічним продовженням першого, адже колективи показували високий темп, велику кількість єдиноборств і створювали постійну загрозу біля обох воріт. «Баварія» поступово перехопила ініціативу, більше контролювала м’яч і шукала свої шанси через позиційні атаки. Зрештою наполегливість господарів дала результат, коли після передачі на межу штрафного майданчика Луїс Діас продемонстрував індивідуальну майстерність, обробив м’яч першим дотиком і технічно закрутив його у кут воріт.

Після цього гра перетворилася на справжню битву характерів. Обидві команди розуміли ціну помилки, але водночас не відмовлялися від спроб вирвати перемогу в основний час. Напруга зростала з кожною хвилиною, і здавалося, що матч так і завершиться бойовою нічиєю. Розв’язка ж настала вже у компенсований час. «Баварія» провела швидку атаку, в якій ключову роль відіграв Гаррі Кейн: англієць протягнув м’яч уперед і вчасно віддав передачу на Мікаеля Олісе. Той підготувався до удару й точно пробив, а м’яч після рикошету від штанги опинився у сітці, встановивши фінальний рахунок у матчі 4:3 на користь мюнхенської команди.

Завдяки цій грі «Баварія» рухається до півфіналу Ліги чемпіонів, адже мінімально виграла двічі, а «Реал» завершує свою кампанію в головному клубному турнірі Європи попри потужний рівень проти німецької команди.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Друга гра

«Баварія» – «Реал» 4:3 (за сумою матчів 6:4)

  • Голи: Павлович (6), Кейн (38), Діас (89), Олісе (90+4) – Гюлер (1, 29), Мбаппе (42)

Що далі?

У наступному раунді «Баварія» зустрінеться з ПСЖ, що стане не менш видовищною дуеллю, ніж боротьба з мадридським клубом. Ці команди зустрічалися під час етапу ліги, де сильнішим виявився саме німецький колектив, тому матчі будуть сповнені ще жорсткішої гри та прагнення забивати більше. 

Нагадаємо, що капітан «Баварії» став гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

