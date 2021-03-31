В мережі висміяли російську збірну за дикий гол у відборі чемпіонату світу (відео)

Футболісти не розібралися, хто кого має тримати під час кутового й опікали один одного

Збірна Росії поступилася Словаччині у відборі чемпіонату світу 2022 року. Здивував не сам факт рядової поразки, а те, як команда Станіслава Черчесова пропустила гол. Під час розіграшу кутового натуралізований бразилець Маріо Фернандес з іще одним «корінним» росіянином Георгієм Джикія, батьки якого залишили Сухумі через військовий конфлікт і після якого Росія побудувала в Абхазії військові бази, не розібралися і замість опіки над суперників почали тримати один одного. Тоді Шкріньяр і відкрив рахунок у зустрічі, ака завершилася перемогою господарів – 2:1.

Після трьох турів в цій групі лідирують хорвати й команда Черчесова – по 6 очок, у словаків – 5, Кіпру – 4, Словенії – 3, Мальти – 1.