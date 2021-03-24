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    Захисник «Динамо» придумав, як грати проти головної зірки збірної Франції

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    Ілля Забарний сподівається на перемогу у Франції - Захисник «Динамо» придумав, як грати проти головної зірки збірної Франції

    Ілля Забарний сподівається на перемогу у Франції

    фото з відкритих джерел

    Ілля Забарний вважає, що в протистоянні з гравцями такого калібру треба покладатися на інтуїцію

    Збірна Франції – збірна, в якій зібрані провідні футболісти світу. В ній кожен може забити. Проте нападник «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе стоїть осторонь. Він забиває більше за інших, а нещодавно перетнув відмітку у 100 голів у чемпіонаті Франції, встановивши рекорд для гравців, яким не більше 22 роки.

    Як його нейтралізувати тренери української збірної розкажуть на теоретичному занятті. Поки ж один з захисників національної команди Ілля Забарний розповів про своє бачення протистояння.

    «Поразка 1: 7 в жовтні? Будемо готуватися і намагатися, щоб такого вже не було. Нам перемога потрібна не менше, ніж французам. Гадаю, Мбаппе вийшов на такий рівень, що може все. З ним потрібно більш інтуїтивно грати. Поруч з ним бігати не будеш – у нього така швидкість, що тільки відпусти на вільний простір, – розповів Ілля прес-службі УАФ. – Його потрібно на відстані тримати. Є слабкі сторони у всіх. Думаю, з ним ми впораємося».

    Відбірний матч чемпіонату світу 2022 року Україна – Франція відбудеться 24 березня на «Стад де Франс». Початок – о 21:45 за київським часом.

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    Теги: Збірна України Ілля Забарний
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