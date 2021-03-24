Захисник «Динамо» придумав, як грати проти головної зірки збірної Франції

Ілля Забарний вважає, що в протистоянні з гравцями такого калібру треба покладатися на інтуїцію

Збірна Франції – збірна, в якій зібрані провідні футболісти світу. В ній кожен може забити. Проте нападник «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе стоїть осторонь. Він забиває більше за інших, а нещодавно перетнув відмітку у 100 голів у чемпіонаті Франції, встановивши рекорд для гравців, яким не більше 22 роки.

Як його нейтралізувати тренери української збірної розкажуть на теоретичному занятті. Поки ж один з захисників національної команди Ілля Забарний розповів про своє бачення протистояння.

«Поразка 1: 7 в жовтні? Будемо готуватися і намагатися, щоб такого вже не було. Нам перемога потрібна не менше, ніж французам. Гадаю, Мбаппе вийшов на такий рівень, що може все. З ним потрібно більш інтуїтивно грати. Поруч з ним бігати не будеш – у нього така швидкість, що тільки відпусти на вільний простір, – розповів Ілля прес-службі УАФ. – Його потрібно на відстані тримати. Є слабкі сторони у всіх. Думаю, з ним ми впораємося».

Відбірний матч чемпіонату світу 2022 року Україна – Франція відбудеться 24 березня на «Стад де Франс». Початок – о 21:45 за київським часом.