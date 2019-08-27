Шикарний виступ українських гімнасток змусив тричі лунати гімн України на Кубку світу (відео)



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Анастасія Возняк, Валерія Юзв'як, Діана Мижерицька, Аліна Бихно, Тетяна Довженко, Марія Височанська демоснтрують клас на Кубку світу Федерація художньої гімнастики України

Два золота здобули українські груповички, ще одне маємо в індивідуальному вистпі

В Румунії відбувся етап світового Кубка виклику з художньої гімнастики. Високий клас, та статус світових фавориток, підтвердили на змаганнях українські грації, які тричі піднімалися на вищий щабель п’єдесталу пошани.

Українські красуні святкують тріумф на світовому Кубку виклику

Команда українських груповичок, вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Юзьв’як, Діани Мижерицької, Аліни Бихно, Тетяни Довженко і Марії Височанської, посіла перші місця Кубка світу у вправах з п’ятьма м’ячами, у вправах з трьома обручами і чотирма булавами та вибороли бронзу у багатоборстві.

Ще одне золото принесла збірній України Влада Нікольченко, яка стала найкращою у вправах з булавами.

Золотий виступ наших груповичок у фіналі з 5 м'ячами на етапі Кубка виклику в Румунії, оцінений у 28,400