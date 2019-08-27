Шикарний виступ українських гімнасток змусив тричі лунати гімн України на Кубку світу (відео)
Два золота здобули українські груповички, ще одне маємо в індивідуальному вистпі
В Румунії відбувся етап світового Кубка виклику з художньої гімнастики. Високий клас, та статус світових фавориток, підтвердили на змаганнях українські грації, які тричі піднімалися на вищий щабель п’єдесталу пошани.
Команда українських груповичок, вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Юзьв’як, Діани Мижерицької, Аліни Бихно, Тетяни Довженко і Марії Височанської, посіла перші місця Кубка світу у вправах з п’ятьма м’ячами, у вправах з трьома обручами і чотирма булавами та вибороли бронзу у багатоборстві.
Ще одне золото принесла збірній України Влада Нікольченко, яка стала найкращою у вправах з булавами.
Золотий виступ наших груповичок у фіналі з 5 м'ячами на етапі Кубка виклику в Румунії, оцінений у 28,400