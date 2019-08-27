  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шикарний виступ українських гімнасток змусив тричі лунати гімн України на Кубку світу (відео)

    • Розсилка
    Анастасія Возняк, Валерія Юзв'як, Діана Мижерицька, Аліна Бихно, Тетяна Довженко, Марія Височанська демоснтрують клас на Кубку світу - Шикарний виступ українських гімнасток змусив тричі лунати гімн України на Кубку світу (відео)
    Анастасія Возняк, Валерія Юзв'як, Діана Мижерицька, Аліна Бихно, Тетяна Довженко, Марія Височанська демоснтрують клас на Кубку світу
    Федерація художньої гімнастики України

    Два золота здобули українські груповички, ще одне маємо в індивідуальному вистпі

    В Румунії відбувся етап світового Кубка виклику з художньої гімнастики. Високий клас, та статус світових фавориток, підтвердили на змаганнях українські грації, які тричі піднімалися на вищий щабель п’єдесталу пошани.

    Читайте також

    69276612_474889023344587_1780329923479601152_n
    Українські красуні святкують тріумф на світовому Кубку виклику

    Команда українських груповичок, вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Юзьв’як, Діани Мижерицької, Аліни Бихно, Тетяни Довженко і Марії Височанської, посіла перші місця Кубка світу у вправах з п’ятьма м’ячами, у вправах з трьома обручами і чотирма булавами та вибороли бронзу у  багатоборстві.

    Ще одне золото принесла збірній України Влада Нікольченко, яка стала найкращою у вправах з булавами.

    Золотий виступ наших груповичок у фіналі з 5 м'ячами на етапі Кубка виклику в Румунії, оцінений у 28,400

     Читайте також: Видатні українські спортсмени знялися в мотиваційному ролику на підтримку української мови
    Читайте також
    художня гімнастика Кубок світу Влада Нікольченко Анастасія Возняк Аліна Бихно Тетяна Довженко Діана Мижерицька Марія Височанська Валерія Юзв'як
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ