Українські гімнастки вибороли срібло Європейських ігор
Команда України з художньої гімнастики
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Наші дівчата стали другими в командних вправах з обручами та булавами
Збірна України з художньої гімнастики виборола срібну медаль в групових вправах з трьома обручами та чотирма булавами. Результат українок – 26, 375 бала.
Першими фінішували господарі з команди Білорусі – 26,450 бала. Третьою стала команда Болгарії – 25,750.
У складі збірної України срібні нагороди вибороли Анастасія Возняк, Аліна Бихно, Тетяна Довженко, Валерія Южвяк, Діана Мижерицька.
Це вже четверте срібло в загальному здобутку українських атлетів на Іграх у Мінську.