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    Європейські ігри-2019

    Українські гімнастки вибороли срібло Європейських ігор

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    Команда України з художньої гімнастики - Українські гімнастки вибороли срібло Європейських ігор
    Команда України з художньої гімнастики
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    Наші дівчата стали другими в командних вправах з обручами та булавами

    Збірна України з художньої гімнастики виборола срібну медаль в групових вправах з трьома обручами та чотирма булавами. Результат українок – 26, 375 бала.

    Першими фінішували господарі з команди Білорусі – 26,450 бала. Третьою стала команда Болгарії – 25,750.

    У складі збірної України срібні нагороди вибороли Анастасія Возняк, Аліна Бихно, Тетяна Довженко, Валерія Южвяк, Діана Мижерицька.

    Це вже четверте срібло в загальному здобутку українських атлетів на Іграх у Мінську.

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