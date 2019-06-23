Українські гімнастки вибороли срібло Європейських ігор



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Команда України з художньої гімнастики Фейсбук

Наші дівчата стали другими в командних вправах з обручами та булавами

Збірна України з художньої гімнастики виборола срібну медаль в групових вправах з трьома обручами та чотирма булавами. Результат українок – 26, 375 бала.

Першими фінішували господарі з команди Білорусі – 26,450 бала. Третьою стала команда Болгарії – 25,750.

У складі збірної України срібні нагороди вибороли Анастасія Возняк, Аліна Бихно, Тетяна Довженко, Валерія Южвяк, Діана Мижерицька.

Це вже четверте срібло в загальному здобутку українських атлетів на Іграх у Мінську.