Гімнастка Влада Нікольченко принесла Україні восьму і дев'яту нагороди Євроігор



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Влада Нікольченко Фейсбук

Наша спортсменка стала третьою в двох видах програми

Українська гімнастка Влада Нікольченко виборола дві бронзові медалі на змаганнях Європейських ігор у Мінську.

Вона стала третьою в змаганнях з обручем та з булавами.

Відтак на 15:40 23 червня Україна зміцнила четверту позицію в загальному медальному заліку Євроігор. Тепер в здобутку наших атлетів дев’ять медалей: по три золотих, срібних та бронзових.