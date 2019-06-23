Гімнастка Влада Нікольченко принесла Україні восьму і дев'яту нагороди Євроігор
Влада Нікольченко
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Наша спортсменка стала третьою в двох видах програми
Українська гімнастка Влада Нікольченко виборола дві бронзові медалі на змаганнях Європейських ігор у Мінську.
Вона стала третьою в змаганнях з обручем та з булавами.
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Відтак на 15:40 23 червня Україна зміцнила четверту позицію в загальному медальному заліку Євроігор. Тепер в здобутку наших атлетів дев’ять медалей: по три золотих, срібних та бронзових.