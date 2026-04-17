Андрій Шевченко розповів, коли ухвалять рішення по новому тренеру збірної

Президент УАФ дав оцінку невдалому відбору збірної України на Чемпіонат світу-2026

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко під час виступу на Конгресі УАФ висловився про невихід збірної України на Чемпіонат світу 2026 року та озвучив термін, коли ухвалить рішення щодо нового тренера «синьо-жовтих». Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Шевченко?

«Україні не вдалося потрапити на світовий чемпіонат. Кваліфікуватися на турнір через європейську кваліфікацію непросто, але це не знімає відповідальності за результат. Потрібно зробити зважені кроки, аби покращити результати.

До кінця місяця ми ухвалимо фінальне рішення на користь майбутнього збірної. Нам потрібно якнайкраще підготуватися до Ліги націй, аби гідно розпочати відбір на наступний Чемпіонат Європи», – розповів Андрій Шевченко.

Коли спливає термін дії контракту Реброва з УАФ?

Сергій Ребров став головним тренером збірної України влітку 2023 року. З ним на чолі команда кваліфікувалася на Євро-2024, вилетівши після групового етапу турніру.

Згодом «синьо-жовті» не зуміли вийти в елітний дивізіон Ліги націй і кваліфікуватися на Чемпіонат світу-2026. Контракт Реброва з Українською асоціацією футболу розрахований до 31 липня 2026 року.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.