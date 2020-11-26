Шовковський з іронією відреагував на рішення УЄФА зарахувати Швейцарії перемогу над Україною

Швейцарці нарешті помстилися українцям за поразку в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006

Тренер національної збірної України з футболу, а раніше її воротар Олександр Шовковський іронічно відреагував на рішення апеляційного комітету УЄФА зарахувати українцям технічну поразку в матчі заключного, шостого туру Ліги націй у поєдинку зі швейцарцями. Гра не відбулася після заборони головного лікаря кантону Люцерн через чотири позитивних тести на коронавірус у лавах української команди.

«Найгучніша перемога збірної Швейцарії, або Такий футбол нам точно не потрібен!», - написав Шовковський у себе в соцмережах.

Цікаво, що чимало підписників Олександра вважають, що таким підступним чином швейцарці помстилися українцям за поразку в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006. Тоді ігровий час завершився внічию 0:0, а в серії післяматчевих пенальті Шовковський не пропустив жодного з трьох ударів суперників, ставши першим і досі єдиним голкіпером в історії мундіалів, який відіграв післяматчеву серію «на нуль».

Зауважимо, що отримавши технічну перемогу, Швейцарія порівнялася з Україною за кількістю набраних очок – по шість. Однак за результатами очних зустрічей перевагу отримали саме представники Швейцарії. Вони програли 1:2 у Львові, але отримали кабінетні 3:0 за домашній поєдинок.

«Це найгірший з можливих варіантів у цій справі, - прокоментував ситуацію президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. – І це дуже небезпечний прецедент, який наносить серйозний удар по спортивному принципу, відповідно до якого мають визначатися результати матчів.

Свідомо не коментував тему раніше, бо будь-яке висловлювання могло бути розцінене, як тиск на дисциплінарні органи УЄФА з боку члена виконкому УЄФА. В той же час, історія зі скасуванням матчу Швейцарія – Україна продемонструвала, що протокол УЄФА «Повернення до гри» потребує серйозних змін і доповнень.

Зокрема в частині визначення строків, які надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у випадку переведення команди на карантин. На найближчому засіданні виконкому УЄФА, яке відбудеться на початку грудня, запропоную колегам затвердити в протоколі «Повернення до гри» строк не менше 48 годин — на формування нової збірної в разі, якщо команда проводить матч на виїзді, і не менше 24 годин — якщо вдома. Такі часові рамки дозволили б нам організувати і привезти нову збірну в Люцерн на матч зі Швейцарією. Натомість провести таку заміну лише за добу, як нам пропонували, неможливо з об’єктивних, незалежних від УАФ причин. Сподіваюся на підтримку ініціативи УАФ у виконкомі УЄФА».