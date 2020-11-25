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    Офіційно: УЄФА оголосила вердикт стосовно матчу Ліги націй Швейцарія – Україна

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    Офіційно: УЄФА оголосила вердикт стосовно матчу Ліги націй Швейцарія – Україна

    Україна вирушає в Лігу В

    Сьогодні, 25 листопада, відбулося дисциплінарне засідання комітету УЄФА, на якому розглядалося питання матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України, який не відбувся.

    На засіданні швейцарської і українській стороні надали можливість висловити свої аргументи в ході розгляду справи.

    Аргументи української сторони УЄФА не прийняла і присудила синьо-жовтим технічну поразку – 0:3.

    Нагадаємо, що поєдинок не відбувся в зв'язку із заборонами лікаря кантону Люцерн через появу нових випадків позитивних тестів на Covid-19 в таборі збірної України.

    Таким чином. Через цю поразку українці посіли в своєму квартеті останнє, четверте місце і понизяться в класі.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй коронавірус
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