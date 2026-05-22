Визначилися суперники молодіжної збірної України з футболу в червневих товариських матчах

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Молодіжна збірна України з футболу зіграє дві товариські гри в Словенії

У рамках підготовки до вересневих матчів відбірного турніру Євро-2027 (U-21) молодіжна збірна України з футболу проведе два товариських матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Унаї Мельгоси зіграють проти збірних США та Японії у Словенії.

Розклад товариських матчів молодіжної збірної України в Словенії

Україна U-21 – США U-21

05 червня 2026 року. 19:00

Стадіон: Rogaska Slatina (Словенія)

Японія U-21 – Україна U-21

08 червня 2026 року. 16:00

Стадіон: Gorisnica (Словенія)

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)