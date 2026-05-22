Жіноча збірна України з пляжного футболу здобула другу перемогу в Євролізі

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Україна здолала Чехію

Жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла Чехію на Beach Soccer Euroleague 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наразі наша команда має дві перемоги у двох матчах Євроліги.

Жіноча Beachsoccer Euroleague 2026. Група A. 2 тур

Україна – Чехія 4:1­­­­­­­

  • Голи: Кліпаченко (6), Костюк (17), Коваль (19), Шульга (33) – Чіжова (25)

В іншому матчі групи А Швейцарія перемогла Англію з рахунком 6:1.

Склад жіночої збірної України на груповому етапі Beachsoccer Euroleague 2026

Голкіперки: Анастасія Терех, Олександра Кулик

Польові гравчині: Анна Прокопенко, Сніжана Воловенко, Маргарита Юрасова, Юлія Костюк, Ольга Квач, Анастасія Кліпаченко, Ірина Бавзенюк, Ірина Дубицька, Аліка Коваль, Олександра Скибіна, Анна Шульга

Головний тренер: Юрій Клименко

Асистент тренера: Артем Криворучко

Розклад матчів жіночої збірної України на Beachsoccer Euroleague 2026 

20 травня

  • Україна – Англія 4:1

21 травня

  • Україна – Чехія 4:1

23 травня

  • Україна – Швейцарія

24 травня

  • Іспанія – Україна

Схема розіграшу 

Beachsoccer Euroleague 2026 серед жіночих збірних складається з двох етапів. Перший етап – груповий: дві групи по 5 команд.

Матчі групи А, до якої потрапила Україна, будуть зіграні 20-24 травня в Ель-Пуерто-де-Санта-Марія (Іспанія).

Матчі групи B будуть зіграні у Кишиневі (Молдова) 29 липня – 2 серпня. 

1-3 місця з кожної групи виходять до суперфіналу, який відбудеться у Віареджо (Італія) 8-13 вересня. 

За перемогу в основний час нараховується 3 очки, за перемогу в овертаймі – 2 очки, за перемогу в серії пенальті – 1 очко, за поразку – 0 очок.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
