Жіноча збірна України з пляжного футболу здобула другу перемогу в Євролізі
Жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла Чехію на Beach Soccer Euroleague 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Наразі наша команда має дві перемоги у двох матчах Євроліги.
Жіноча Beachsoccer Euroleague 2026. Група A. 2 тур
Україна – Чехія 4:1
- Голи: Кліпаченко (6), Костюк (17), Коваль (19), Шульга (33) – Чіжова (25)
В іншому матчі групи А Швейцарія перемогла Англію з рахунком 6:1.
Склад жіночої збірної України на груповому етапі Beachsoccer Euroleague 2026
Голкіперки: Анастасія Терех, Олександра Кулик
Польові гравчині: Анна Прокопенко, Сніжана Воловенко, Маргарита Юрасова, Юлія Костюк, Ольга Квач, Анастасія Кліпаченко, Ірина Бавзенюк, Ірина Дубицька, Аліка Коваль, Олександра Скибіна, Анна Шульга
Головний тренер: Юрій Клименко
Асистент тренера: Артем Криворучко
Розклад матчів жіночої збірної України на Beachsoccer Euroleague 2026
20 травня
- Україна – Англія 4:1
21 травня
- Україна – Чехія 4:1
23 травня
- Україна – Швейцарія
24 травня
- Іспанія – Україна
Схема розіграшу
Beachsoccer Euroleague 2026 серед жіночих збірних складається з двох етапів. Перший етап – груповий: дві групи по 5 команд.
Матчі групи А, до якої потрапила Україна, будуть зіграні 20-24 травня в Ель-Пуерто-де-Санта-Марія (Іспанія).
Матчі групи B будуть зіграні у Кишиневі (Молдова) 29 липня – 2 серпня.
1-3 місця з кожної групи виходять до суперфіналу, який відбудеться у Віареджо (Італія) 8-13 вересня.
За перемогу в основний час нараховується 3 очки, за перемогу в овертаймі – 2 очки, за перемогу в серії пенальті – 1 очко, за поразку – 0 очок.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
