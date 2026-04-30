«Бенфіка» готова продати зірку збірної України за 40 млн євро – ЗМІ

glavcom.ua
«Бенфіка» готова до продажу українського голкіпера Анатолія Трубіна під час літнього трансферного вікна
фото: REUTERS

Португальський гранд відкритий до пропозицій у літнє трансферне вікно

Лісабонська «Бенфіка» може розпрощатися з українським воротарем Анатолієм Трубіним уже під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання A Bola.

Трансфер Трубіна: що відомо

Лісабонський клуб отримав низку запитів щодо голкіпера збірної України, частина з яких мала конкретний характер. Керівництво «орлів» готове розглядати пропозиції, починаючи від 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що значну частину потенційної суми може отримати донецький «Шахтар», який гарантував собі відсоток від майбутнього перепродажу Трубіна при його трансфері в сезоні 2023/24.

Трубін приєднався до «Бенфіки» у 2023 році. З того часу він зіграв у 146 матчах, у 59 з яких українець не пропускав голів. У поточному сезоні українець є беззаперечним першим номером «Бенфіки» та стабільно демонструє високий рівень гри.

Контракт Трубіна з «Бенфікою» чинний до 30 червня 2028 року. Зарплата українця становить близько 3,85 мільйонів євро на рік (до вирахування податків). За даними Transfermarkt, Трубін оцінюється у 28 мільйони євро.

На початку 2026 року була інформація, що «Бенфіка» планує продовжити контракт з Трубіним до 2030 року, щоб підвищити клаусулу (суму відступних) до 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Трубін очолив рейтинг найдорожчих стражів воріт поза провідними першостями Європи.

Ринкова вартість українського кіпера за оцінкою експертів CIES Football Obs склала 38,99 млн євро. Він випередив Діогу Кошту з португальського «Порту» (35,57 млн) і Джейдена Овусу-Одуро з нідерландського АЗ (20,19 млн).

Теги: ФК Бенфіка Анатолій Трубін НОВИНИ ФУТБОЛУ

