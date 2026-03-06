Грималюк відзначилася дабл-даблом у грі Чемпіонату Словаччини з баскетболу

Грималюк набрала 19 очок та зробила 11 підбирань

Найбільш українська команда жіночого Чемпіонату Словаччини з баскетболу «Шаморин» здобула перемогу над «Янг Ейнджелс» Кошице з рахунком 64:58. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Дабл-дабл в матчі за 31 хвилину оформила Віра Грималюк – 19 очок (8/12 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/5 штрафні), 11 підбирань, 1 передача, 3 перехоплення, 1 блок-шот при 4 фолах та 4 втратах.

Карина Панчук зіграла 28 хвилин, набрала 18 очок (5/10 двоочкові, 0/2 триочкові, 8/8 штрафні), зібрала 7 підбирань при 5 фолах та 5 втратах.

У Дар'ї Кононученко за 33 хвилини 4 очка (2/3 двоочкові, 0/3 триочкові), 4 підбирання, 2 блок-шота при 1 фолі та 2 втратах.

В NCAA «Огайо Стейт» обіграв «Індіану» 83:59. Даша Бірюк в цьому матчі зіграла 3 хвилини, не набрала очок (0/2 триочкові), допустила 1 втрату.

В іншому матчі «Морхед Стейт» програв «Саутістерн Міссурі Стейт» 55:60. Катерина Діке за 20 хвилин на майданчику набрала 11 очок (4/9 двоочкові, 0/1 триочкові, 3/6 штрафні), зробила 8 підбирань, 1 передачу при 4 фолах та 4 втратах.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)