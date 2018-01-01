Швейцарська гірськолижниця Гізін завоювала золото Олімпіади-2018 в комбінації
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Її співвітчизниця Голднер стала бронзовою призеркою, а срібло в активі американки
У четвер, 22 лютого, на Олімпійських Іграх-2018 були розіграні медалі у лижній комбінації.
Олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні стала представниця Швейцарії Мішель Гізін.
Її співвітчизниця Венді Голднер стала бронзовою призеркою.
Срібло виборола представниця США Мікаела Шиффрін.
Україна у цій дисципліні представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Гірськолижний спорт (комбінація)
Жінки
1. Мішель Гізін (Швейцарія) - 2:20.90
2. Мікаела Шиффрін (США) +0.97
3. Венді Голднер (Швейцарія) +1.44
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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