Швейцарська гірськолижниця Гізін завоювала золото Олімпіади-2018 в комбінації

Її співвітчизниця Голднер стала бронзовою призеркою, а срібло в активі американки

У четвер, 22 лютого, на Олімпійських Іграх-2018 були розіграні медалі у лижній комбінації. Олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні стала представниця Швейцарії Мішель Гізін. Її співвітчизниця Венді Голднер стала бронзовою призеркою. Срібло виборола представниця США Мікаела Шиффрін. Україна у цій дисципліні представлена не була. XXIII Зимові