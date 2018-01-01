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    Швейцарська гірськолижниця Гізін завоювала золото Олімпіади-2018 в комбінації

    Її співвітчизниця Голднер стала бронзовою призеркою, а срібло в активі американки
    У четвер, 22 лютого, на Олімпійських Іграх-2018 були розіграні медалі у лижній комбінації. Олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні стала представниця Швейцарії Мішель Гізін. Її співвітчизниця Венді Голднер стала бронзовою призеркою. Срібло виборола представниця США Мікаела Шиффрін. Україна у цій дисципліні представлена не була. XXIII Зимові
    • Сьогодні, 15:38
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    Мішель Гізін. Фото: Getty Images
    Мішель Гізін. Фото: Getty Images

    Її співвітчизниця Голднер стала бронзовою призеркою, а срібло в активі американки

    У четвер, 22 лютого, на Олімпійських Іграх-2018 були розіграні медалі у лижній комбінації.

    Олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні стала представниця Швейцарії Мішель Гізін.

    Її співвітчизниця Венді Голднер стала бронзовою призеркою.

    Срібло виборола представниця США Мікаела Шиффрін.

    Україна у цій дисципліні представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Гірськолижний спорт (комбінація)

    Жінки

    1. Мішель Гізін (Швейцарія) - 2:20.90
    2. Мікаела Шиффрін (США) +0.97
    3. Венді Голднер (Швейцарія) +1.44

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.



    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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