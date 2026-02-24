Головна Світ Політика
Україна запропонувала Угорщині «нафтовий компроміс»: деталі плану порятунку «Дружби»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Київ задля врегулювання нафтової суперечки пропонує Угорщині кілька реалістичних рішень 
фото з відкритих джерел

Україна пропонує залучити міжнародних інспекторів та фахівців ЄС для цілодобового моніторингу пошкоджених ділянок нафтопроводу

Україна офіційно запропонувала Угорщині компромісний механізм для відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Цей крок має на меті розблокувати надання Україні кредиту на €90 млрд, який Будапешт тримає в заручниках через нафтову суперечку. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком».

За словами очільника закордонного відомства Андрія Сибіги, Київ готовий до конструктивної взаємодії та вже запропонував угорській стороні кілька варіантів вирішення ситуації.

«Ми готові діяти конструктивно та вже запропонували кілька реалістичних рішень», – заявив Сибіга.

При цьому він наголосив, що Україна очікує на конструктивний підхід з боку Будапешта.

Сибіга також висловив сумніви щодо мотивів угорської влади, припустивши, що тема відносин з Україною використовується у внутрішній політичній боротьбі напередодні виборів.

«Ми вимагаємо, щоб Будапешт припинив втягувати Україну у внутрішню політику Угорщини», – заявив міністр.

Пропозиція Києва з’явилася після того, як Словаччина звинуватила Україну в недопуску фахівців до місця аварії на нафтопроводі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар стверджує, що Україна нібито не дозволяє словацьким фахівцям відвідати місце удару по нафтопроводу, аби спільно розібратися у «ситуації». Бланар на засіданні заявив, що словацька сторона буцімто досі не отримала відповідної інформації про масштаби пошкодження російськими військами нафтопроводу «Дружба» та про можливості відновлення постачання нафти.

Словацька влада стверджує, що відсутність доступу до пошкодженої ділянки затягує ремонт і створює загрозу паливної кризи в регіоні. 

Україна запропонувала Угорщині «нафтовий компроміс»: деталі плану порятунку «Дружби»
