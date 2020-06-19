«Сидять у кріслах за 5000 євро і вирішують», - футболіст обурений, що мусить грати в нелюдському графіку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кріс Льове несамовито обурений тим, у яких обставинах змушена грати його команда Фото - Liga-Zwei.de

Кріс Льове не стримував емоцій на адресу керівництва німецького футболу

У другій німецькій Бундеслізі скандал через нелюдський календар матчів.

«Динамо» з Дрездена майже ґарантовано вибуває в третю лігу і майже точно стає першою жертвою коронавірусу.

Вчора, 18 червня, дрезденці поступилися 0:2 «Кілю», а після гри їхній хав Кріс Льове атакував федерацію в інтерв'ю Sky. Кріс не добирав слів, інколи його голос тремтів. І ось чому.

«Динамо» мусило грати 7 матчів за 19 днів. Все через те, що у травні в команді двічі виявляли хворих на коронавірус. Через це чемпіонат саксонці поновили тільки 31 травня і мусили наздоганяти календар.

«Повірте, хтось із тих, хто в DFL (Німецька федерація футболу, - прим.), Крістіан Сейферт або хтось інший на одну секунду задумувався, що відбувається в наших головах? Це для них неважливо! – обурювався Льове. – Зрештою, ми ті, хто платить чортову ціну за все лайно. Ми граємо кожних три дні після цього перезавантаження.

Ми не можемо через постійні заміни зіграти нормальним складом. Ми роздираємо дупу кожні три дні, а люди сидять в їхніх офісних кріслах за 5000 євро і вирішують щось. А врешті-решт ми – ідіоти, яким за все платити. Питання полягає в тому, чи те ж саме відбулося б із Мюнхеном чи Дортмундом, якби вони потрапили у схожу ситуацію?».

«Динамо» за два тури до кінця навряд чи врятуватися. Дрезденці посідають останнє місце і відстають від рятівної зони на п’ять очок.